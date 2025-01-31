Латвийский вратарь Элвис Мерзликин принес победу команде "Коламбус Блю Джекетс" в матче Национальной хоккейной лиги в пятницу.
ВИДЕО ⟩ Триумф Мерзликина в НХЛ
"Блю Джекетс" победили "Вегас Голден Найтс" в дополнительное время со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Мерзликин отразил 25 из 26 бросков (96,2%) и был назван третьей звездой матча.
Это седьмой триумф 30-летнего латвийского хоккеиста в последних восьми матчах.
"Первой звездой", или лучшим игроком матча, был признан нападающий "Блю Джекетс" Коул Силлинджер, забивший победный гол в дополнительное время.
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