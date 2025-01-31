ВИДЕО Порзиньгис рассмешил американских журналистов латышским выражением

Порзиньгис и "Бостон Селтикс" победили "Чикаго Буллз" со счетом 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24).

После матча Порзиньгис признался, что его ощущения перед играми отличаются: "Сегодня перед матчем я не чувствовал себя идеально, но раз на раз не приходится. В целом я возвращаюсь в хорошую форму и хорошо чувствую игру". Он добавил, что надеется продолжить играть на таком же уровне.

"Нужно наслаждаться моментами, когда тебе удается найти ритм и броски попадают в корзину", - продолжил Порзиньгис.

Описывая ожесточенную борьбу между нападением и обороной противника, он заявил: "Some baskets I have to earn with meat" ("Некоторые "корзины" мне приходится зарабатывать с мясом"). Так он пытался перевести на английский латышский спортивный жаргон "ar gaļu", означающий, что за очки надо бороться при помощи физической силы.

Однако такая формулировка нетипична для английского языка, поэтому окружающие журналисты были немного удивлены тем, что сказал латыш. Порзиньгис тоже рассмеялся: "Возможно, это прозвучало безумно".

Стоит отметить, что сказанное им по-английски звучит двусмысленно.

Позже на своей странице в соцсети X Порзиньгис заявил, что иногда латышские выражения невозможно перевести.

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