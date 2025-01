ВИДЕО Порзиньгис рассмешил американских журналистов латышским выражением

Описывая ожесточенную борьбу между нападением и обороной противника, он заявил: "Some baskets I have to earn with meat" ("Некоторые "корзины" мне приходится зарабатывать с мясом"). Так он пытался перевести на английский латышский спортивный жаргон "ar gaļu", означающий, что за очки надо бороться при помощи физической силы.