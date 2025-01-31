В реке Потомак в Вашингтоне нашли черные ящики разбившегося самолета

За сутки до катастрофы еще одному самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, сообщила The Washington Post со ссылкой на аудиозапись авиадиспетчера.

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita.



New dashcam footage captures the moment a military helicopter collides with an American Airlines jet.#planecrash pic.twitter.com/FL0gBfg2x4 — Sumit (@SumitHansd) January 30, 2025

Гибель бывших российских и американских фигуристов

На борту разбившегося самолета находились и юные фигуристы, возвращавшиеся из тренировочного лагеря, их тренеры и родители. Бостонский клуб подтвердил гибель двух своих спортсменов, их матерей и их тренеров - Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Последние были чемпионами мира по фигурному катанию в парах 1994 года, их сын Максим Наумов представлял американскую сборную.

Кроме них в самолете были фигуристы советского происхождения Инна Волянская и Александр Кирсанов, которые тоже тренировали юных американских фигуристов. Авиакатастрофа стала самой смертоносной в США с 2009 года.

МИД РФ: Среди погибших есть россияне

Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне также трое граждан России, наличие российского гражданства у еще одного погибшего уточняется. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", - сказала она.

Президент США Дональд Трамппосле авиакатастрофы подписал указ, из которого следует, что в столкновении самолета и вертолета виноваты политика разнообразия, практиковавшаяся до сих пор в Федеральном управлении гражданской авиации, а также президенты Джо Байден и Барак Обама. По мнению Трампа, стандарты для авиадиспетчеров были слишком мягкими, пишет The New York Times.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!