Волгоградский НПЗ в России загорелся после атаки украинских дронов

Русская служба BBC со ссылкой на социальные сети и губернатора Волгоградской области сообщила, что украинские беспилотники ночью атаковали район Волгограда, где расположены нефтеперерабатывающий завод, теплоэлектростанция и нефтехранилище.

Люди сообщали в социальных сетях, что слышали взрывы в районе, где расположен завод "ЛУКойл Волгограднефтепереработка". Также в сети появилось видео, на котором слышен звук пролетающего беспилотника и затем следует взрыв.

Завод занимает площадь в несколько квадратных километров и окружен промышленной зоной, в которую входят крупное нефтехранилище, Волгоградская тепловая электростанция и ряд других объектов.

В течение 2024 года украинские беспилотники атаковали завод "ЛУКойл Волгограднефтепереработка" не менее трех раз.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром в пятницу подтвердил факт налета беспилотника на нефтеперерабатывающий завод, заявив, что на территорию завода упали только обломки беспилотника, которые и вызвали пожар. По его словам, пожар уже потушен.

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