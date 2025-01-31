Латвийская биатлонистка Бендика завоевала бронзу на чемпионате Европы

Бендика завоевала медаль на чемпионате Европы во второй раз в своей карьере. В 2021 году она завоевала золотую медаль в спринте.

Бендика не допустила ни одной ошибки в первом выстреле и заняла на тот момент второе место, отстав от лидера на 6,4 секунды. На втором огневом рубеже были допущены две ошибки, из-за которых он оказался на девятой позиции. После второго выстрела Бендика отставала от третьего места на 15,4 секунды, но скорость позволила ей обогнать нескольких соперниц.



Другая латвийская спортсменка Сандра Булиня заняла 28-е место, а Анния Сабуле заняла 90-е место из 113 участниц.