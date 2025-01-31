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Совершеннолетний сексуально использовал подростка и угрожал ей убийством

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Арест. Иллюстративное фото
Арест. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Государственная полиция передала в прокуратуру дело против молодого человека, обвиняемого в совершении преступлений против несовершеннолетней. По данным полиции, его обвиняют в сексуальных действиях в отношении девушки младше 16 лет, изготовлении порнографических материалов и угрозах убийством.

Следствие установило, что мужчина 2003 года рождения и его соседка, рожденная в 2007 году, поддерживали дружеские отношения.

С марта по декабрь 2022 года он настаивал на том, чтобы их общение перешло в сексуальную плоскость, зная, что девушка не достигла 16 лет.

Во время сексуального акта он требовал записывать их на видео. Девушка возражала, но съемки велись тайно.

В конце 2022 года мужчина уехал на работу в Англию. Пока он был за границей, девушка решила прекратить общение.

По ее словам, это вызвало у него агрессию. Вскоре ей стали угрожать публикацией видеозаписей, если она продолжит настаивать на разрыве.

Летом 2023 года общение было полностью прекращено. Мужчину заблокировали в социальных сетях, однако он продолжал отправлять угрозы с других площадок.

Он заявлял, что собирается причинить вред девушке и ее семье.

​По информации полиции, за десять месяцев совместного проживания девушку регулярно оскорбляли, душили, били по лицу, запирали в комнате и отбирали у нее телефон.

Подозреваемый признаёт свою вину лишь частично. Он отрицает проявления агрессии, утверждая, что не помнит их из-за употребления марихуаны, амфетамина и алкоголя.

20 февраля 2024 года в отношении мужчины была избрана мера пресечения - передача под надзор полиции. Ему запрещено выезжать из страны и приближаться к потерпевшей.

Полиция предложила прокуратуре привлечь его к ответственности по статьям Уголовного закона:

  • за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет,
  • за вовлечение несовершеннолетнего в создание порнографических материалов,
  • за угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В отношении него ведется еще одно досудебное расследование. Следствие подозревает, что в публичном месте он мог преследовать и угрожать другому несовершеннолетнему.

Кроме того, у следователей есть информация о его возможной причастности к ограблению. По этому делу процесс уже находится в стадии судебного разбирательства.

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