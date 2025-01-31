Совершеннолетний сексуально использовал подростка и угрожал ей убийством

Следствие установило, что мужчина 2003 года рождения и его соседка, рожденная в 2007 году, поддерживали дружеские отношения.

С марта по декабрь 2022 года он настаивал на том, чтобы их общение перешло в сексуальную плоскость, зная, что девушка не достигла 16 лет.

Во время сексуального акта он требовал записывать их на видео. Девушка возражала, но съемки велись тайно.

В конце 2022 года мужчина уехал на работу в Англию. Пока он был за границей, девушка решила прекратить общение.

По ее словам, это вызвало у него агрессию. Вскоре ей стали угрожать публикацией видеозаписей, если она продолжит настаивать на разрыве.

Летом 2023 года общение было полностью прекращено. Мужчину заблокировали в социальных сетях, однако он продолжал отправлять угрозы с других площадок.

Он заявлял, что собирается причинить вред девушке и ее семье.

​По информации полиции, за десять месяцев совместного проживания девушку регулярно оскорбляли, душили, били по лицу, запирали в комнате и отбирали у нее телефон.