Государственная полиция передала в прокуратуру дело против молодого человека, обвиняемого в совершении преступлений против несовершеннолетней. По данным полиции, его обвиняют в сексуальных действиях в отношении девушки младше 16 лет, изготовлении порнографических материалов и угрозах убийством.
Совершеннолетний сексуально использовал подростка и угрожал ей убийством
Следствие установило, что мужчина 2003 года рождения и его соседка, рожденная в 2007 году, поддерживали дружеские отношения.
С марта по декабрь 2022 года он настаивал на том, чтобы их общение перешло в сексуальную плоскость, зная, что девушка не достигла 16 лет.
Во время сексуального акта он требовал записывать их на видео. Девушка возражала, но съемки велись тайно.
В конце 2022 года мужчина уехал на работу в Англию. Пока он был за границей, девушка решила прекратить общение.
По ее словам, это вызвало у него агрессию. Вскоре ей стали угрожать публикацией видеозаписей, если она продолжит настаивать на разрыве.
Летом 2023 года общение было полностью прекращено. Мужчину заблокировали в социальных сетях, однако он продолжал отправлять угрозы с других площадок.
Он заявлял, что собирается причинить вред девушке и ее семье.
По информации полиции, за десять месяцев совместного проживания девушку регулярно оскорбляли, душили, били по лицу, запирали в комнате и отбирали у нее телефон.
Подозреваемый признаёт свою вину лишь частично. Он отрицает проявления агрессии, утверждая, что не помнит их из-за употребления марихуаны, амфетамина и алкоголя.
20 февраля 2024 года в отношении мужчины была избрана мера пресечения - передача под надзор полиции. Ему запрещено выезжать из страны и приближаться к потерпевшей.
Полиция предложила прокуратуре привлечь его к ответственности по статьям Уголовного закона:
- за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет,
- за вовлечение несовершеннолетнего в создание порнографических материалов,
- за угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В отношении него ведется еще одно досудебное расследование. Следствие подозревает, что в публичном месте он мог преследовать и угрожать другому несовершеннолетнему.
Кроме того, у следователей есть информация о его возможной причастности к ограблению. По этому делу процесс уже находится в стадии судебного разбирательства.
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