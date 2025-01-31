Колумбийский президент призвал нелегальных мигрантов из США вернуться домой

"Богатство создают только те, кто трудится", - написал Петро в посте в социальной сети X. "Будем преумножать общее благосостояние в Колумбии".

Левый по политическим взглядам президент, в молодости участвовавший в радикальной леворадикальной группировке "Движение 19 апреля", пообещал, что тем, кто откликнется на его призыв, правительство предоставит кредиты и включит их в одну из программ по поддержке начинающих предпринимателей.

На прошлой неделе Петро вступил в жесткий конфликт с новым президентом США Дональдом Трампом, отказавшись принимать американские военные самолеты с гражданами Колумбии, которых выслали из Соединенных Штатов за нарушение миграционного законодательства.

В ответ Трамп пригрозил введением новых таможенных тарифов и санкций против Колумбии.

Своими действиями Петро вызвал резкую критику и со стороны инвесторов, обвинивших его в саботаже колумбийской экономики.

Однако после угроз со стороны Вашингтона решимость Боготы противостоять США быстро пошла на убыль: власти Колумбии сами отправили самолет за своими гражданами, которые, находясь нелегально в Штатах, совершили различные преступления.

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