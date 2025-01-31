В России готовят новые репрессии против "иностранных агентов"

Авторы законопроектов предлагают внести поправки в Закон об образовании и в закон, регулирующий деятельность "лиц под иностранным влиянием".

Предлагаются полный запрет "иностранным агентам" заниматься преподаванием в государственных учреждениях, аннулирование лицензии у образовательных организаций, которые власти признали "иноагентами", исключение НКО-"иностранных агентов" из реестра социально ориентированных организаций, лишение права на поддержку со стороны местных самоуправлений.

Ранее российское законодательство уже запрещало "иноагентам" работать учителями в школах, теперь же ограничения распространят на всю сферу образования.

Отдельный законопроект предусматривает значительное повышение штрафов за нарушение законодательства об "иностранных агентах".

Для граждан штраф увеличат до 50 000 рублей (ранее - до 1 000 рублей).

Для должностных лиц - до 300 000 рублей (ранее - до 4 000 рублей).

Для юридических лиц - до 500 000 рублей.

Необходимость новых репрессий представители тоталитарного режима объясняют "расширением деструктивного влияния" иностранных агентов на российские институты и "ростом западного финансирования" их деятельности.

"Мы сделаем все, чтобы в сферу образования не попадали люди с враждебными намерениями", - заявил Пискарев в Telegram.

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