Рыжеволосые мальчики Ариэль и Кфир Бибас стали символом движения за освобождение заложников в Израиле и во всем мире. Их фотографии заполнили соцсети и первые полосы газет.

В прошлом году ХАМАС заявил, что дети и их мать убиты, но израильская военная разведка эту информацию не подтвердила.

18 января 2024 года тысячи людей в городах Израиля вышли на улицы с оранжевыми шариками, чтобы отметить первый день рождения Кфира.

Если мальчик все еще жив, то два года ему тоже исполнилось в плену.

7 октября боевики захватили в заложники всю семью Бибас. Весь Израиль продолжает ждать их возвращения, хотя надежды на то, что мать и дети живы почти уже нет. (Слева направо: Ариэль, Шири, Кфир и Ярден Бибас) Фото: Getty Images

В среду израильская пресса сообщила, что власти Израиля потребовали от ХАМАС разъяснений в отношении семьи Бибас.

Если они все еще живы, то Ариэль и Кфир – единственные дети из числа заложников, остающиеся в Газе.

Их, как и остальных детей, должны были обменять еще в ноябре 2023 года в рамках тогдашней шестидневной паузы в боевых действиях. Или же, по крайней мере, они подлежали освобождению в первой партии заложников после подписания катарского соглашения в январе этого года.

Если же их действительно нет в живых, то в Израиле это станет мощным аргументом для тех, кто выступает против ухода Израиля из сектора Газа до полного уничтожения ХАМАС.

Такие голоса звучат как среди рядовых израильтян, так и в правительстве страны.

Дедушка мальчиков Эли Бибас заявил накануне освобождения своего сына Ярдена, что он старается не увязнуть «в пучине слухов, противоречивых новостей и полуправды» в том, что касается остальной семьи — он просто ждет.