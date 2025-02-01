Сб, 1.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Меньше не становится: в пятницу на дорогах Латвии было задержано восемь пьяных водителей

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полицейский с алкометром
Полицейский с алкометром Фото: Schutterstock.com

В пятницу в Латвии было зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали четыре пешехода, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За превышение скорости оформлено 211 административных протоколов, за агрессивное вождение - два, а всего за нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 511 протоколов.

Задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, заведено пять уголовных и три административных дела.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх