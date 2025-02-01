В пятницу в Латвии было зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали четыре пешехода, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Меньше не становится: в пятницу на дорогах Латвии было задержано восемь пьяных водителей
За превышение скорости оформлено 211 административных протоколов, за агрессивное вождение - два, а всего за нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 511 протоколов.
Задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, заведено пять уголовных и три административных дела.
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