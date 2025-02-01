За превышение скорости оформлено 211 административных протоколов, за агрессивное вождение - два, а всего за нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 511 протоколов.

Задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, заведено пять уголовных и три административных дела.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!