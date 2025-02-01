Рижанка Татьяна получила перелом нижней части позвоночника, упав в автобусе Rīgas satiksme. На лечения спины ушло более 2-х месяцев, и женщина ожидала компенсации, но страховщик отказал из-за отсутствия доказательств. Запись с камеры автобуса не сохранилась, поэтому подтвердить ее слова невозможно, сообщает программа "Сегодня вечером" на LSM+.
Рижанка получила травму в автобусе, но осталась без компенсации. В чем причина?
Несчастье случилось 7 октября в 49 автобусе, рассказала Татьяна.
"Я зашла в заднюю дверь, пробила талон, и тут же два сиденья - я пыталась сесть, и в этот момент резкое торможение. Она тормознула один раз, когда я начала подаваться назад, и тут же резко второй раз. Я когда падала, долетела до следующих дверей", - рассказала Татьяна.
Татьяна обратилась в больницу, где констатировали, что сломана нижняя часть позвоночника, на лечение потребовалось 2,5 месяца лечения.
Дочь Татьяны сразу же обратилась в Rīgas satiksme, чтобы запись с камер сохранили. Ей подтвердили, что видео будет доступно.
Однако, когда спустя 15 дней полиция запросила запись, ее уже не было - по регламенту компания хранит видео только 14 дней.
Так как свидетелей не нашли, а доказательств не было, то страховая компания отказала в выплате Татьяне.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане отметила: "В абсолютном большинстве случаев эти видео предоставляются, но могут быть отдельные ситуации, какие-то технические причины или сбои, что что-то не записалось, как должно быть".
В Госинспекции данных считают, что Татьяна могла бы получить эту запись, если бы лично подала заявление в Rīgas satiksme.
В компании объяснили, что резервируют записи после звонка, но ненадолго, а затем передают их только полиции.
"Если нам звонят, мы их резервируем, но это время резервации не бесконечное. И не длительное. Потом, чтобы не нарушать личные данные, эти записи предоставляются полиции", - ответила Барташевича-Фелдмане.
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