Рижанка получила травму в автобусе, но осталась без компенсации. В чем причина?

Несчастье случилось 7 октября в 49 автобусе, рассказала Татьяна.

"Я зашла в заднюю дверь, пробила талон, и тут же два сиденья - я пыталась сесть, и в этот момент резкое торможение. Она тормознула один раз, когда я начала подаваться назад, и тут же резко второй раз. Я когда падала, долетела до следующих дверей", - рассказала Татьяна.

Татьяна обратилась в больницу, где констатировали, что сломана нижняя часть позвоночника, на лечение потребовалось 2,5 месяца лечения.

Дочь Татьяны сразу же обратилась в Rīgas satiksme, чтобы запись с камер сохранили. Ей подтвердили, что видео будет доступно.

Однако, когда спустя 15 дней полиция запросила запись, ее уже не было - по регламенту компания хранит видео только 14 дней.

Так как свидетелей не нашли, а доказательств не было, то страховая компания отказала в выплате Татьяне.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане отметила: "В абсолютном большинстве случаев эти видео предоставляются, но могут быть отдельные ситуации, какие-то технические причины или сбои, что что-то не записалось, как должно быть".

В Госинспекции данных считают, что Татьяна могла бы получить эту запись, если бы лично подала заявление в Rīgas satiksme.

В компании объяснили, что резервируют записи после звонка, но ненадолго, а затем передают их только полиции.

"Если нам звонят, мы их резервируем, но это время резервации не бесконечное. И не длительное. Потом, чтобы не нарушать личные данные, эти записи предоставляются полиции", - ответила Барташевича-Фелдмане.

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