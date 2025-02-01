Программа 4. studija решила разобраться в случае, когда отец четверых детей, сам того не зная, попал в список должников Гарантийного фонда алиментов. Причина? Ошибка при переводе - деньги, предназначенные на алименты, по ошибке были зачислены на счет Государственной полиции. Мужчина узнал о долге только тогда, когда с ним связался судебный исполнитель, сообщивший об аресте имущества, сообщает программа 4. studija.
Видео ⟩ Ошибочный перевод денег привел многодетного отца к долгам. Как такое возможно?
Гарантийный фонд алиментов - это государственное учреждение, которое помогает родителю, воспитывающему ребенка, получать алименты, если второй родитель их не платит. Фонд выплачивает деньги, а затем взыскивает их с должника.
Сейчас в списках фонда числятся около 40 000 должников: часть из них регулярно вносит платежи, но есть и те, кто внезапно прекращает выполнять свои обязательства.
Мать мужчины, которая помогает сыну в общении с госструктурами, рассказывает, что ответы были противоречивыми: Гарантийный фонд алиментов направил их в Службу государственных доходов (VID), а там посоветовали подать заявление, чтобы выяснить, куда ушли деньги. Только после подачи запроса стало ясно, что средства находятся в кассе Государственной полиции.
Юрисконсульт фонда Синтия Лавска поясняет, что родители сами должны следить за графиком платежей:
"Вопрос содержания ребенка - это абсолютная обязанность родителей. Если они ее не выполняют, санкции довольно серьезные".
На данный момент фонд не рассылает напоминания о невнесенных платежах, но в будущем планируется ввести двухступенчатую систему уведомлений - предупреждения о приближающемся сроке платежа и о его просрочке.
Чтобы вернуть или правильно перенаправить ошибочно переведенные деньги, необходимо подать запрос в Службу госдоходов (VID).
Кроме того, VID рассматривает возможность изменения системы, чтобы каждое учреждение могло самостоятельно вносить коррективы и предотвращать подобные ситуации в будущем.
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