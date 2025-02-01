Видео Ошибочный перевод денег привел многодетного отца к долгам. Как такое возможно?

Гарантийный фонд алиментов - это государственное учреждение, которое помогает родителю, воспитывающему ребенка, получать алименты, если второй родитель их не платит. Фонд выплачивает деньги, а затем взыскивает их с должника.

Сейчас в списках фонда числятся около 40 000 должников: часть из них регулярно вносит платежи, но есть и те, кто внезапно прекращает выполнять свои обязательства.

Мать мужчины, которая помогает сыну в общении с госструктурами, рассказывает, что ответы были противоречивыми: Гарантийный фонд алиментов направил их в Службу государственных доходов (VID), а там посоветовали подать заявление, чтобы выяснить, куда ушли деньги. Только после подачи запроса стало ясно, что средства находятся в кассе Государственной полиции.

Юрисконсульт фонда Синтия Лавска поясняет, что родители сами должны следить за графиком платежей:

"Вопрос содержания ребенка - это абсолютная обязанность родителей. Если они ее не выполняют, санкции довольно серьезные".

На данный момент фонд не рассылает напоминания о невнесенных платежах, но в будущем планируется ввести двухступенчатую систему уведомлений - предупреждения о приближающемся сроке платежа и о его просрочке.

Чтобы вернуть или правильно перенаправить ошибочно переведенные деньги, необходимо подать запрос в Службу госдоходов (VID).

Кроме того, VID рассматривает возможность изменения системы, чтобы каждое учреждение могло самостоятельно вносить коррективы и предотвращать подобные ситуации в будущем.

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