Латвийская спортсменка Маргита Сирсниня в субботу, 1 февраля, завоевала золотую медаль на чемпионате мира по санному спорту среди юниоров в Швейцарии.
Латвийская саночница Сирсниня стала чемпионкой мира среди юниоров
После первого заезда Сирсниня занимала четвертое место, но показала лучший результат во втором, что позволило ей подняться на вершину в итоговом зачете. Серебряный призер, немка Йозефина Бузе, уступила ей 0,032 секунды.
Селина Звилна заняла восьмое место среди 22 спортсменок, показав седьмой и десятый результат в заездах.
Среди юниоров парном разряде бронзу завоевали Раймонд Балтгалвис/Улдис Яксебога. Они стали самыми быстрыми во втором заезде, но стартовав с третьего места в первом, не смогли подняться выше.
Победители, немцы Силас Сартор и Лирон Раймер, опередили латвийцев на 0,313 секунды.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!