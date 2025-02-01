Латвийская саночница Сирсниня стала чемпионкой мира среди юниоров

После первого заезда Сирсниня занимала четвертое место, но показала лучший результат во втором, что позволило ей подняться на вершину в итоговом зачете. Серебряный призер, немка Йозефина Бузе, уступила ей 0,032 секунды.

Селина Звилна заняла восьмое место среди 22 спортсменок, показав седьмой и десятый результат в заездах.

Среди юниоров парном разряде бронзу завоевали Раймонд Балтгалвис/Улдис Яксебога. Они стали самыми быстрыми во втором заезде, но стартовав с третьего места в первом, не смогли подняться выше.

Победители, немцы Силас Сартор и Лирон Раймер, опередили латвийцев на 0,313 секунды.

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