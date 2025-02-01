Видео Васильев отлично выступил в произвольной программе и занял на шестое место на чемпионате Европы

В короткой программе в четверг, 30 января, Кулиш набрал 74,48 балла, что принесло ему 15-е место, а Васильев - 77,82 балла, заняв 12-ю позицию. Из 34 фигуристов в произвольную программу прошли 24 лучших.

В произвольной программе в субботу, 1 февраля, Васильев успешно исполнил несколько четверных прыжков, показав четвертый лучший результат - 161,88 балла. В сумме 239,70 балла позволили ему занять шестое место.

Кулиш в произвольной программе стал 14-м (139,85 балла) и поднялся на 14-е место в общем зачете, набрав 214,33 балла - это его новый личный рекорд.

Чемпионом Европы неожиданно стал швейцарец Лукас Бричги, который с восьмого места после короткой программы поднялся на первое благодаря лучшему результату в произвольной программе (184,19 балла) и суммарным 267,09 баллам.

Серебро завоевал итальянец Николай Мемола (262,61 балл), который с пятого места поднялся на второе.

Лидер после короткой программы, француз Адам Сяо Хим Фа, не смог завоевать третий титул чемпиона Европы, уступив в произвольной программе. В итоге у него третье место в произвольной программе и третья позиция в общем зачете (257,99 баллов).

Для Дениса Васильева это был девятый чемпионат Европы. В последних пяти он неизменно входил в топ 6, а в 2022 году, перед Олимпиадой в Пекине, завоевал бронзовую медаль - первую награду Латвии на чемпионатах Европы.

Тем временем Федор Кулиш, родившийся в Украине и выступающий за Латвию последние несколько лет, в прошлом году на своем дебютном чемпионате Европы занял 29-е место.

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