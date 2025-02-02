Мексика является крупнейшим торговым партнером США, туда идет более 80 процентов мексиканского экспорта. Соединенные Штаты, в свою очередь, выступают крупнейшим торговым партнером Канады, объем торговли товарами и услугам между двумя странами составляет около одного триллиона долларов.

Как пошлины Трампа грозят Германии

Пошлины на продукцию из Мексики могут сильно ударить по немецким компаниям, особенно в автомобильной промышленности. Большинство автопроизводителей из ФРГ и многие поставщики компонентов используют Мексику в качестве дешевой площадки для производства и оттуда поставляют свою продукцию на рынок США. У компаний Volkswagen, Audi и BMW есть заводы в Мексике, а Mercedes-Benz выпускает там автомобили на совместном заводе с Nissan.

У многих автопроизводителей из Германии есть фабрики и в Китае, однако их выпуск ориентирован в основном на рынок КНР. Но решение Вашингтона в отношении Пекина может отразиться и на ФРГ, считает эксперт консалтинговой компании Advyce & Company Стефан Хехт (Stefan Hecht). По его мнению, китайские производители на фоне возросших препятствий для выхода на рынок США, будут продвигать свою продукцию в Европе активнее, чем раньше. Это может привести к ценовым войнам на автомобильном рынке Германии, пояснил Хехт.

Реакция сталеваров