Пошлины на продукцию из Канады и Мексики составят до 25 процентов, на китайские товары - 10 процентов. Трамп объяснил торговый барьер ответом на угрозу нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.
США вводят пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Соответствующий указ президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в субботу, 1 февраля. Ставка на продукцию из соседствующих с США Канады и Мексики составит до 25 процентов, на сырую нефть из Канады она установлена на уровне в 10 процентов. Такая же - десятипроцентная - ставка действует для товаров из КНР.
Глава Белого дома объяснил свое решение угрозой, исходящей от нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. "Нам нужно защитить американцев, а моя обязанность как президента - обеспечить безопасность всех", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
До сих пор между США, Канадой и Мексикой практически не было никаких дополнительных пошлин при торговле товарами, поскольку Вашингтон, Оттава и Мехико заключили соглашение о свободной торговле USMCA. Трамп сам подписал этот документ в свой первый срок в Белом доме.
Последствия для экономик Мексики и Канады
Канада и Мексика, по оценкам экономистов, могут потерять около двух процентов валового внутреннего продукта. Экономика Соединенных Штатов просядет в гораздо меньшей степени - опрошенные агентством AFP эксперты допускают падение ВВП лишь на 0,3 процента.
Мексика является крупнейшим торговым партнером США, туда идет более 80 процентов мексиканского экспорта. Соединенные Штаты, в свою очередь, выступают крупнейшим торговым партнером Канады, объем торговли товарами и услугам между двумя странами составляет около одного триллиона долларов.
Как пошлины Трампа грозят Германии
Пошлины на продукцию из Мексики могут сильно ударить по немецким компаниям, особенно в автомобильной промышленности. Большинство автопроизводителей из ФРГ и многие поставщики компонентов используют Мексику в качестве дешевой площадки для производства и оттуда поставляют свою продукцию на рынок США. У компаний Volkswagen, Audi и BMW есть заводы в Мексике, а Mercedes-Benz выпускает там автомобили на совместном заводе с Nissan.
У многих автопроизводителей из Германии есть фабрики и в Китае, однако их выпуск ориентирован в основном на рынок КНР. Но решение Вашингтона в отношении Пекина может отразиться и на ФРГ, считает эксперт консалтинговой компании Advyce & Company Стефан Хехт (Stefan Hecht). По его мнению, китайские производители на фоне возросших препятствий для выхода на рынок США, будут продвигать свою продукцию в Европе активнее, чем раньше. Это может привести к ценовым войнам на автомобильном рынке Германии, пояснил Хехт.
Реакция сталеваров
Профсоюз сталеваров United Steelworkers, объединяющий рабочих в США, Канаде и Карибском бассейне, призвал Белый дом пересмотреть решение по пошлинам в отношении канадской продукции, особо выделив недопустимость "нападать на ключевых союзников". "Пошлины не просто вредят Канаде. Они угрожают стабильности отраслей по обе стороны границы", - указали в объединении. В профсоюзе не упоминали Мексику, а Китай назвали недобросовестным торговым игроком.
Реакция Канады
Премьер-министр самой населенной провинции Канады - Онтарио - Даг Форд выразил разочарование решением Трампа "отойти от торговых отношений, которые в течение десятилетий улучшали жизнь миллионов рабочих по обе стороны границы". "У Канады теперь нет выбора, кроме как нанести ответный удар и ударить жестко", - подчеркнул политик.
Канада покупает у США больше, чем любая другая страна - "больше, чем Великобритания, Франция, Германия, Италия и Вьетнам вместе взятые", отметила премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит. Она также выразила разочарование позицией Вашингтона, однако указала на открывшуюся перед Оттавой невероятную возможность расширить политические и торговые отношения с другими государствами. "Мы больше не можем позволить себе так сильно зависеть от одного основного клиента. Мы должны прекратить ограничивать наше процветание и наносить себе экономические раны", - пояснила Смит.
Канада и Мексика вводят ответные пошлины на товары из США
Канада и Мексика не оставили без внимания решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на товары из этих стран. Оттава вводит ответные 25-процентные пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов товары на общую сумму 155 миллиардов канадских долларов (в пересчете - 106 млрд долларов США или 103 млрд евро), заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо вечером субботы, 1 февраля.
Пошлины на товары на сумму 30 млрд канадских долларов вступят в силу 4 февраля, а на остальные - через 21 день. Глава правительства Канады призвал соотечественников покупать канадские товары и проводить отпуск на родине, а не в Соединенных Штатах.
Оттава допускает и другие меры, в том числе в области важных полезных ископаемых, закупок энергии и других форм сотрудничества с соседним государством. Кроме того, Канада намерена работать сообща с Мексикой, которую также затронули пошлины со стороны США.
Мексика открыта к диалогу
Между тем Мехико ответит Вашингтону "тарифными и нетарифными мерами", заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, дав соответствующее поручение министру экономики. В то же время она выразила открытость к переговорам, пояснив, что проблемы решаются не через введение тарифов, а через диалог.
Пекин пожалуется в ВТО
Китай тоже отреагировал на позицию Белого дома, объявив о "соответствующих контрмерах". Кроме того, КНР подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщил представитель китайского министерства торговли. Торговый конфликт Пекина и Вашингтона обострился еще при первом сроке Трампа.
Геополитические интересы Трампа - от Панамы до Гренландии
В последние недели Дональд Трамп сделал несколько резонансных высказываний на геополитическую тематику. В частности, республиканец призвал Канаду стать частью США, выразил интерес к покупке Гренландии у Дании, пригрозил вернуть Соединенным Штатам контроль над Панамским каналом и издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.
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