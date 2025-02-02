В субботу в стране было зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В субботу произошло почти 100 ДТП; поймано 12 пьяных водителей
В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три пешехода. Оформлено 326 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 119 за превышение скорости.
Задержано 12 пьяных водителей, начато 10 уголовных и два административных дела.
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