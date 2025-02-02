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В субботу произошло почти 100 ДТП; поймано 12 пьяных водителей

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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу в стране было зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три пешехода. Оформлено 326 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 119 за превышение скорости.

Задержано 12 пьяных водителей, начато 10 уголовных и два административных дела.

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