Двух таможенников за подделку документов приговорили к общественным работам

Каждого из них суд приговорил к 200 часам общественных работ, кроме того, им запрещено занимать должности госчиновников на три года.

Обвиняемые согласились подделать реэкспортные декларации и выдать ложные реэкспортные декларации в электронной системе обработки таможенных данных (EMDAS) торговцу, предоставляющему услуги по поставке судового топлива, с целью фиктивного заключения процедур реэкспорта дизельного топлива и, таким образом, обеспечение выгодных условий для торговца, а именно создания видимости вывоза дизельного топлива из Европейского сообщества.

Обвиняемые, зная, что представитель коммерсанта создал EMDAS и подавал в пункт таможенного контроля Рижского свободного порта реэкспортные декларации, которые не соответствовали фактическим обстоятельствам, заявляя о поставке дизельного топлива на суда, которые не находились в Рижском свободном порту или в территориальных водах Латвии и которые фактически не были бы поставлены, приняли реэкспортные декларации, поданные представителем коммерсанта в EMDAS, для их обработки в период с 31 декабря 2015 года по 11 августа 2017 года.

Таким образом обвиняемые, умышленно не допуская, чтобы декларации попали к другим таможенникам Рижского свободного порта, внесли в EMDAS несколько не соответствующих действительности записей, а затем составили реэкспортные декларации и разрешили экспорт дизельного топлива, подтвердив, что дизельное топливо находится на борту судов и покинет территорию Европейского сообщества, когда на самом деле операции, указанные в декларациях, не были проведены.

Таким образом, подсудимые сфальсифицировали 174 реэкспортные декларации и выдали эти фальсифицированные реэкспортные декларации коммерсанту.

Прокурор прокуратуры по налоговым и таможенным делам удовлетворен вынесенным судом приговором и не намерен просить суд о подготовке полного приговора.

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