Планируется ограничить выдачу виз гражданам России и Беларуси

В пояснительной записке, опубликованной на портале правовых актов, отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину, которое также поддерживает белорусский режим, в регионе значительно возросли риски, связанные с разведывательной деятельностью и гибридными угрозами.

С целью предотвращения въезда в Латвию иностранцев, связанных с российскими спецслужбами, или других лиц, представляющих потенциальный риск, с февраля 2022 года в стране введен усиленный контроль за миграцией, проводятся различные проверки, а также установлены дополнительные ограничения на въезд.

Принятый три года назад указ Кабинета министров определял ограничения на въезд для граждан России, а также устанавливал необходимость проведения дополнительной проверки в отношении граждан России и Беларуси, которым выдаются визы или вид на жительство.

Целью этих проверок было оценить, не представляет ли их въезд угрозу государственной безопасности или общественному порядку. Однако действие данного распоряжения утрачивает силу 5 марта.