Латвия планирует установить ограничения на прием заявлений на визы и въезд в страну для граждан России и Беларуси, следует из пояснительной записки к законопроекту, подготовленному Министерством иностранных дел (МИД).
Планируется ограничить выдачу виз гражданам России и Беларуси
В пояснительной записке, опубликованной на портале правовых актов, отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину, которое также поддерживает белорусский режим, в регионе значительно возросли риски, связанные с разведывательной деятельностью и гибридными угрозами.
С целью предотвращения въезда в Латвию иностранцев, связанных с российскими спецслужбами, или других лиц, представляющих потенциальный риск, с февраля 2022 года в стране введен усиленный контроль за миграцией, проводятся различные проверки, а также установлены дополнительные ограничения на въезд.
Принятый три года назад указ Кабинета министров определял ограничения на въезд для граждан России, а также устанавливал необходимость проведения дополнительной проверки в отношении граждан России и Беларуси, которым выдаются визы или вид на жительство.
Целью этих проверок было оценить, не представляет ли их въезд угрозу государственной безопасности или общественному порядку. Однако действие данного распоряжения утрачивает силу 5 марта.
В дальнейшем, чтобы предотвратить угрозы общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, связанные с посягательствами на государственную независимость, суверенитет, территориальную целостность, власть или демократический строй страны, предполагается закрепить ограничения на прием заявлений на визы и пересечение внешней границы Латвии в новом правовом акте.
Проект закона определит не только категории граждан России, которым будет разрешено пересекать внешнюю границу Латвии, но и категории лиц, имеющих право подавать заявления на визу в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом.
Для тех граждан России, которые не попадут в предусмотренные проектом категории, будет запрещено пересечение границы Латвии и подача визовых заявлений.
Кроме того, с целью обеспечения безопасности жителей Латвии и с учетом потенциальных рисков и угроз безопасности будет установлен порядок приема заявлений на визы от граждан Беларуси.
Однако проект закона не предусматривает ограничений на въезд для граждан Беларуси, так как это противоречило бы позиции Европейского Союза по вопросу мобильности белорусов, которую решительно поддерживают и демократические силы Беларуси.
Ограничения, согласно проекту, будут действовать до 31 декабря 2026 года.
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