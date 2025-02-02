Полиция сообщила, что около 15:45 (16:45 по латвийскому времени) возле Бундестага собрались примерно 20 000 человек, и число протестующих продолжало расти.

В последние дни по всей Германии проходят протесты после того, как в среду, 29 января, Бундестаг, при поддержке AfD, принял юридически необязывающее предложение Христианско-демократического союза (CDU) и его баварской сестринской партии Христианско-социального союза (CSU) об ограничении иммиграции.

В пятницу Бундестаг с небольшим перевесом голосов отклонил законопроект CDU и CSU об ужесточении иммиграционной политики, который поддержала только AfD.

В немецкой политике долгое время существовало табу на любое сотрудничество с AfD.

Однако лидер CDU Фридрих Мерц нарушил этот запрет, приняв поддержку AfD в надежде добиться изменений в миграционной политике.

Это вызвало политический скандал в Германии накануне досрочных выборов в Бундестаг, назначенных на 23 февраля.

Ожидается, что после выборов следующим канцлером станет кандидат от CDU/CSU Фридрих Мерц.

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