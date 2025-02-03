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Фото Сведение счетов по-гангстерски и целый склад оружия: какие тайны скрывал житель Эстонии

Перевод: София Солдатенко
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Помимо боеприпасов в ящике с патронами находился электронный взрыватель.
Помимо боеприпасов в ящике с патронами находился электронный взрыватель. Фото: Kohtutoimik

Автомат АК-47 в ящике для белья дивана, взрывчатка в подвальных боксах многоквартирного дома, огнестрельное оружие с оптическим прицелом в спальном мешке - вот лишь некоторые из запрещенных предметов, которые сотрудники Полиции безопасности (КаПо) обнаружили у жителя поселка Аудру. Сотрудники КаПо нашли оружие, боеприпасы и спрятанные в подвале взрывчатые вещества после расследования дела о вымогательстве, произошедшем шесть месяцев назад, сообщает Rus.Postimees.

Начало 2023 года. В КаПо узнают, что житель Аудру Янек Тохв незаконно владеет переделанным охотничьим оружием, взрывчатыми веществами и устройствами. Сотрудники КаПо обнаружили у него оружие, взрывчатку и детонаторы, которые могли быть использованы для изготовления различных типов взрывных устройств.

Перед обыском Тохв проявляет готовность к сотрудничеству и рассказывает, какое оружие и боеприпасы у него есть и где они хранятся. КаПо привлекает к обыску саперов, которые находят противотанковую мину без взрывателя и головную часть авиационной бомбы с прикрепленным к ней детонатором. Также найдены боеприпасы к огнестрельному оружию и пластиковый пакет, о котором Тохв рассказал сотрудникам КаПо перед обыском.

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