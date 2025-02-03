Остапенко покидает тop-30 лучших теннисисток

На прошлой неделе в австрийском Линце прошел турнир WTA 500, в котором прошлогодняя чемпионка Остапенко участия не принимала. Таким образом, латвийская теннисистка не отстояла 500 рейтинговых очков.

В результате Остапенко потеряла девять позиций за последнюю неделю, а всего с начала года - 20 позиций.

Остапенко закончила прошлый год на 15-м месте, однако ее наивысшим достижением в рейтинге WTA является пятая позиция (в 2018 году).

Остапенко в последний раз не входила в топ-30 мирового рейтинга в одиночном разряде летом 2021 года.

В парном рейтинге Остапенко, как и на прошлой неделе, занимает пятое место, а ее лучший результат в карьере - четвертое место.

В первой десятке мирового рейтинга в одиночном разряде за неделю изменений не произошло.

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