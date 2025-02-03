Латвийская теннисистка Алена Остапенко в понедельник, 3 февраля, опустилась на 35-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
Остапенко покидает тop-30 лучших теннисисток
На прошлой неделе в австрийском Линце прошел турнир WTA 500, в котором прошлогодняя чемпионка Остапенко участия не принимала. Таким образом, латвийская теннисистка не отстояла 500 рейтинговых очков.
В результате Остапенко потеряла девять позиций за последнюю неделю, а всего с начала года - 20 позиций.
Остапенко закончила прошлый год на 15-м месте, однако ее наивысшим достижением в рейтинге WTA является пятая позиция (в 2018 году).
Остапенко в последний раз не входила в топ-30 мирового рейтинга в одиночном разряде летом 2021 года.
В парном рейтинге Остапенко, как и на прошлой неделе, занимает пятое место, а ее лучший результат в карьере - четвертое место.
В первой десятке мирового рейтинга в одиночном разряде за неделю изменений не произошло.
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