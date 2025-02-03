Видео Соседи о трагедии под Резекне: есть сомнения, что мальчик пропал из дома деда

Напомним, Андрей Кузнецов 2023 года рождения ушел из дома днем 1 февраля. На нем была зимняя куртка, но не было обуви. Мальчика начали искать около 15:00, была проведена масштабная поисковая операция. Обнаружить его удалось после 21:00 примерно в 450 метрах от дома. Малыш был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но спасти ее не удалось.

По данным Lsm.lv, дедушка пришел домой после работы и обнаружил, что ребенок пропал. Один из соседей заявил, что мать и бабушка мальчика были в состоянии сильного алкогольного опьянения и не искали ребенка самостоятельно. Мать жила с маленьким Андреем в Резекне. Соседи рассказали, что в этой семье часто употребляли алкоголь.

"Я был там, выпивал с ними в пятницу вечером, ушел в субботу утром около девяти или десяти, ребенок спал с матерью, когда я уходил. Дальше я не знаю. Дверь довольно трудно открыть, вряд ли ребенок мог открыть. Может, потом кто-то еще к ним приходил", - сказал один из соседей.

Другая местная жительница рассказала журналистам, что не уверена, действительно ли ребенок пропал из дома своего дедушки, поскольку до железнодорожной станции, где его мальчика, такому малышу было бы невозможно добраться.

"Не может ребенок там пройти, там кусты, спиленные деревья, заросли, это невозможно. Они точно пили в двух местах, а потом сами не поняли, где оставили ребенка", - сказала она.

Как выяснил портал LSM, отец ребенка работает за границей.

Видео: Репортаж LTV

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