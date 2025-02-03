По данным российских СМИ и Telegram-каналов, взорвалось самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охраной. По неподтвержденной пока информации, речь идет о главе Федерации бокса самопровозглашенной ДНР и создателе добровольческого батальона "Арбат" Армене Саркисяне.

По разным данным, Саркисян погиб либо тяжело ранен и находится в одной из московских больниц. Также есть сообщения, что погиб его охранник.

По последней информации, в результате взрыва пострадали четыре человека. В департаменте здравоохранения Москвы отмечают, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Официально не сообщается, по каким статьям оно возбуждено, но СМИ пишут, что это статьи об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

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