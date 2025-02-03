В понедельник, 3 февраля, футболистка Дженни Эрмосо выступила против бывшего президента федерации на суде в Мадриде. По данным Reuters, во время заседания она сказала, что "никогда" не соглашалась на его поцелуй.

"Я ничего не слышала и не понимала", — добавила футболистка. — "Следующее, что он сделал, — схватил меня за уши и поцеловал в губы".

По словам Эрмосо, "поцелуй в губы имеет подтекст, выходящий за рамки вежливости и дружбы" и не может быть сделан без согласия, также пишет AFP. Девушка отметила, что такое не должно происходить ни в какой обстановке.

Луиса Рубиалеса обвиняют в сексуализированном насилии, а также в оказании давления на спортсменку с целью заставить ее заявить, что все происходило по "обоюдному согласию". Уголовное дело против него начали расследовать в сентябре 2023 года, через несколько недель после инцидента на чемпионате мира.