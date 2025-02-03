В Мадриде начался суд против бывшего президента футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса. Ему грозит тюремное заключение за поцелуй футболистки Дженни Эрмосо без ее согласия после победы испанской сборной на чемпионате мира по футболу в 2023 году. События на чемпионате привели к масштабному политическому скандалу и положили начало движению #SeAcabó ("Все кончено") за равные права в мировом женском футболе.
"Поцелуй в губы выходит за рамки вежливости и дружбы". В Испании начали судить бывшего президента футбольной федерации Луиса Рубиалеса
В понедельник, 3 февраля, футболистка Дженни Эрмосо выступила против бывшего президента федерации на суде в Мадриде. По данным Reuters, во время заседания она сказала, что "никогда" не соглашалась на его поцелуй.
"Я ничего не слышала и не понимала", — добавила футболистка. — "Следующее, что он сделал, — схватил меня за уши и поцеловал в губы".
По словам Эрмосо, "поцелуй в губы имеет подтекст, выходящий за рамки вежливости и дружбы" и не может быть сделан без согласия, также пишет AFP. Девушка отметила, что такое не должно происходить ни в какой обстановке.
Луиса Рубиалеса обвиняют в сексуализированном насилии, а также в оказании давления на спортсменку с целью заставить ее заявить, что все происходило по "обоюдному согласию". Уголовное дело против него начали расследовать в сентябре 2023 года, через несколько недель после инцидента на чемпионате мира.
Сторона обвинения требует для Рубиалеса два с половиной года тюремного заключения: один год за сексуализированное насилие и еще полтора года за оказание давления.
Вместе с ним по делу проходят еще трое коллег: Хорхе Вильда, в прошлом тренер женской сборной Испании, Рубен Ривера, бывший спортивный директор Королевской испанской футбольной федерации Альберт Луке и бывший глава ее маркетингового отдела Рубен Ривера. Их обвиняют в давлении на Дженни Эрмосо.
Все фигуранты отрицают свою вину. Судебные заседания по делу должны продлиться до 19 февраля.
Скандал на чемпионате мира 2023
Скандал с участием Луиса Рубиалеса произошел в августе 2023 года во время церемонии вручения наград на чемпионате мира по женскому футболу в Сиднее, в Австралии. После победы женской сборной Испании Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую команды Дженни Эрмосо. По его словам, это было сделано в эйфории победы и с согласия футболистки.
Эрмосо в свою очередь обвинила Рубиалеса в сексуальных домогательствах. Девушка утверждает, что не давала согласия на подобные действия.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Заявления Эрмосо в первые дни скандала могли показаться противоречивыми. В частности, в своем инстаграме футболистка публиковала сообщения о том, что ей не понравились действия Рубиалеса. В это же время от ее имени вышло заявление, в котором утверждалось, что у них с президентом "прекрасные отношения", а поцелуй — это "естественный жест привязанности и благодарности".
Как потом стало известно, сообщение, которое преуменьшало масштаб происходящего, было опубликовано без согласия спортсменки. Руководительница пресс-службы сборной Испании Патрисия Перес рассказала на суде, что опубликовала его под давлением.
Поцелуй во время чемпионата мира привел к масштабному скандалу. Действия Рубиалеса осудили на тот момент исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес и многие политики, в том числе из консервативного крыла, которых неоднократно критиковали феминистки.
Более 80 футболисток, включая Эрмосо, отказались играть за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту.
Осенью 2023 года Луис Рубиалес подал в отставку с поста президента Федерации футбола Испании и вице-президента исполнительного комитета УЕФА, продолжая отрицать обвинения. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) принял решение отстранить его на три года от деятельности, связанной с футболом на национальном и международном уровнях.
После того, как Эрмосо заявила, что подверглась сексуализированному насилию, девушку поддержали другие спортсмены и движения за права женщин. В сети началась большая кампания #SeAcabó ("Все кончено"), ставшая аналогом движения #metoo, которое в середине 2010-х годов зародилось в актерской среде.