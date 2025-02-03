VDD отмечает, что Россия, несомненно, в этом году продолжит предпринимать попытки повлиять на общественные и политические процессы в Латвии, в том числе с помощью агрессивных методов. Как свидетельствует анализ VDD, организованные Россией в Латвии вредоносные действия могут стать более разнообразными, заявил в пресс-релизе к отчету о деятельности VDD в прошлом году начальник службы Нормунд Межвиетс.

В этом году российские спецслужбы продолжат активную деятельность против Латвии, сохраняя прежний уровень агрессивности, говорится в документе.

В спектре вызовов для безопасности Латвии важное место займут риски инспирированных российскими спецслужбами диверсий. Диверсии как составная часть гибридной войны могут быть использованы для дестабилизации внутренней безопасности страны, повреждения инфраструктуры и появления чувства небезопасности в обществе. Возрастание этих рисков связано с изменением тактики Кремля, который интерпретирует вторжение в Украину уже не как локальную войну, а как геополитический конфликт с НАТО.