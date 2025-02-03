В этом году вредоносная деятельность России в Латвии может стать более разнообразной, заключила Служба государственной безопасности (VDD).
VDD отмечает, что Россия, несомненно, в этом году продолжит предпринимать попытки повлиять на общественные и политические процессы в Латвии, в том числе с помощью агрессивных методов. Как свидетельствует анализ VDD, организованные Россией в Латвии вредоносные действия могут стать более разнообразными, заявил в пресс-релизе к отчету о деятельности VDD в прошлом году начальник службы Нормунд Межвиетс.
В этом году российские спецслужбы продолжат активную деятельность против Латвии, сохраняя прежний уровень агрессивности, говорится в документе.
В спектре вызовов для безопасности Латвии важное место займут риски инспирированных российскими спецслужбами диверсий. Диверсии как составная часть гибридной войны могут быть использованы для дестабилизации внутренней безопасности страны, повреждения инфраструктуры и появления чувства небезопасности в обществе. Возрастание этих рисков связано с изменением тактики Кремля, который интерпретирует вторжение в Украину уже не как локальную войну, а как геополитический конфликт с НАТО.
В то же время традиционные разведывательные действия - вербовка жителей Латвии для конспиративного получения сведений - останутся основой деятельности российских разведслужб. Российские спецслужбы и впредь будут в основном интересоваться сведениями о военной и гражданской обороне, а также будут использовать благоприятные условия для получения информации об энергетической и транзитной политике Латвии, событиях с пропагандистским потенциалом и позиции Латвии по вопросам международных отношений в связи с политикой Кремля, прогнозирует VDD.
Целью вербовки также будут лица, которые могут повлиять на принятие решений в соответствии с интересами России.
В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжат тесное сотрудничество с российскими разведслужбами. Это сотрудничество может проявляться как на информационном, так и на физическом уровне, например, путем организации инцидентов на границе или содействия нелегальной миграции.
В VDD не прогнозируют, что китайские разведслужбы в 2025 году могут развернуть агрессивные разведывательные действия против Латвии. В то же время глобальные геополитические и экономические амбиции Китая таковы, что его представители продолжат работу над неформальными позициями влияния в политике и экономике.
Одной из целей таких связей будет получение разведывательной информации о ЕС и НАТО, говорится в докладе VDD.
VDD отмечает, что враждебная активность, направленная против информационных систем государственного и частного секторов Латвии, будет сохраняться на высоком уровне: путем кибератак будут предприниматься попытки получения ценной информации, при этом вызванное ими ограничение доступности онлайн-ресурсов призвано подорвать доверие населения к государственным органам.
Кибератаки могут осуществляться с целью распространения российской пропаганды и дезинформации, а также поддержки гибридных действий против Латвии, отметили в VDD.
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