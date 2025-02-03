В Сейме все еще рассматривается законопроект, по которому украинские беженцы-школьники должны будут учиться в латвийских школах. По информации Министерства образования, большинство детей беженцев и так уже ходят в латвийские школы. Об их проблемах и трудностях пишет портал LSM+ со ссылкой на Латвийское радио.
Язык, адаптация, буллинг: проблемы украинских детей в школах Латвии
LSM+ сообщает, что всего в рижских школах учится около 2 тысяч детей из Украины, а в общеобразовательных школах по всей Латвии - почти 3 тысячи. Еще 185 молодых людей получают профессиональное образование.
В латвийских детских садах - около 1200 детей из Украины в возрасте 5-6 лет.
Кроме того, в латвийских школах также работают 36 украинских учителей.
В этом году Латвия потратила почти 15 миллионов евро на интеграцию беженцев в систему образования. На реализацию плана для одного ученика латвийские школы получают 250 евро в месяц, а также 128 евро на надбавки учителям. Еще почти один миллион евро выделен на интеграционные лагеря для изучения латышского языка.
"Эти дети и молодежь в большинстве своем не владеют латышским языком или, по крайней мере, не владеют им в достаточной степени, чтобы иметь возможность самостоятельно и свободно учиться в наших школах в той же системе, скажем, в 11-м классе с обычным латышским 11-м классом. Это сложно, поэтому уже в прошлом году мы разработали для них три модели обучения, по которым они могут учиться", - говорит парламентский секретарь Министерства образования Сильвия Аматниеце.
Модели разделены по уровню знания латышского языка: от полного незнания до свободного владения.
По словам Аматниеце, многие родители украинских детей выбирают третью модель, даже если их ребенок не владеет латышским языком в достаточной степени, что, разумеется, вызывает проблемы у учеников.
"Большинство наших детей в латвийских школах сидят на последних партах. Им никто не помогает, не переводит. Многие учителя думают, что они сами адаптируются", - жалуется директор общества Ukraiņu - latviešu pērlītes и основатель Центра поддержки украинских детей Анна Енгалычева.
Школы тоже признают, что не справляются с адаптацией украинских детей. Частично это объясняется нехваткой ресурсов.
"Поймите, есть две стороны медали. Мы могли бы работать с этими детьми, интенсивно учить только латышский язык с утра до вечера - работать, работать, работать, пока они не выучат язык. Но некому работать, нет учителей латышского языка", - говорит методист Саркандаугавской основной школы Айя Макшане.
К тому же многие родители не думают, что останутся в Латвии надолго, поэтому ни у них, ни у детей нет сильной мотивации учить язык.
"Реальность такова, что те, кого родители с самого начала мотивировали к обучению, показывают лучшие результаты", - уверен директор школы Гунтар Юргенсонс.
Кроме того, некоторые украинские ученики сталкиваются с буллингом в школе.
"Первоклассники выходят играть на перемене и предлагают играть в войну и убивать украинцев", - рассказывает Енгалычева.
Даже некоторые учителя говорят детям, что "Россия победит".
"В принципе, есть такие случаи, когда детей граждан Украины травят за то, что они украинцы. Проводятся какие-то войнушки, в которых, конечно же, проигрывает Украина.
Надо сказать, в основном это исходит со стороны русскоязычных детей. Конечно, логично, что в их домах говорят по-русски и эти люди, эти семьи, скорее всего, пользуются русскоязычными СМИ, где кремлевские нарративы могут быть более распространены.
Однако обобщать, конечно, не стоит", - говорит представитель организации Gribu palīdzēt bēgļiem Ингмар Фрейманис.
Аматниеце признала, что случаи травли могут быть, но их возможно предотвратить. Проверенные ранее случаи не подтвердились.
В Министерстве образования нет данных о числе украинских учеников, которые ушли из латвийских школ из-за отсутствия педагогической или психологической поддержки или из-за издевательств.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!