Язык, адаптация, буллинг: проблемы украинских детей в школах Латвии

LSM+ сообщает, что всего в рижских школах учится около 2 тысяч детей из Украины, а в общеобразовательных школах по всей Латвии - почти 3 тысячи. Еще 185 молодых людей получают профессиональное образование.

В латвийских детских садах - около 1200 детей из Украины в возрасте 5-6 лет.

Кроме того, в латвийских школах также работают 36 украинских учителей.

В этом году Латвия потратила почти 15 миллионов евро на интеграцию беженцев в систему образования. На реализацию плана для одного ученика латвийские школы получают 250 евро в месяц, а также 128 евро на надбавки учителям. Еще почти один миллион евро выделен на интеграционные лагеря для изучения латышского языка.