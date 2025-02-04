Марек не знал, что дело о его задолженности было передано судебным исполнителям. Хотя Государственное агентство цифрового развития (VDAA), виновное в скандале с электронными адресами, обещало взять на себя материальную ответственность за ущерб, для Марека эта эпопея еще не закончилась. Кто должен платить судебному исполнителю?