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"За что?!" Почему Марек должен платить судебному исполнителю за ошибку госучреждения?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Оплата счета или долга. Иллюстративное фото
Оплата счета или долга. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

"Государственный рэкет, вымогательство! Почему я должен платить 78 евро судебному исполнителю за ошибки государственных учреждений?" - спрашивает Марек, один из тысяч жителей, которые в течение нескольких месяцев не получали уведомления от государственных учреждений через портал Latvija.lv.

Марек не знал, что дело о его задолженности было передано судебным исполнителям. Хотя Государственное агентство цифрового развития (VDAA), виновное в скандале с электронными адресами, обещало взять на себя материальную ответственность за ущерб, для Марека эта эпопея еще не закончилась. Кто должен платить судебному исполнителю?

7 января Марек оплатил всю требуемую сумму - 374 евро. Это была сумма, указанная в первом неполученном письме, и, таким образом, конфликт по алиментам был исчерпан. Так думал Марек.

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