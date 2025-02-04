"Государственный рэкет, вымогательство! Почему я должен платить 78 евро судебному исполнителю за ошибки государственных учреждений?" - спрашивает Марек, один из тысяч жителей, которые в течение нескольких месяцев не получали уведомления от государственных учреждений через портал Latvija.lv.
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"За что?!" Почему Марек должен платить судебному исполнителю за ошибку госучреждения?
Марек не знал, что дело о его задолженности было передано судебным исполнителям. Хотя Государственное агентство цифрового развития (VDAA), виновное в скандале с электронными адресами, обещало взять на себя материальную ответственность за ущерб, для Марека эта эпопея еще не закончилась. Кто должен платить судебному исполнителю?