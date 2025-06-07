Жители Латвии стали чаще выезжать за границу. Сколько стоит и куда едут?

Количество многодневных поездок составило 1,8 миллиона, что на 5,5% больше, чем в 2023 году, и на 21,6% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Общее число проведенных за границей ночей в 2024 году достигло 9,9 миллиона - на 10,7% больше, чем в 2019 году, но на 5,6% меньше, чем в 2023 году. В среднем туристы проводили в поездке 5,5 ночей - на 0,6 ночи меньше, чем годом ранее.

В 2024 году жители Латвии потратили на многодневные поездки 1,03 миллиарда евро - на 42,36 миллиона евро (или 3,9%) меньше по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшая часть расходов пришлась на размещение (37%), далее - транспортные услуги (30%), питание (15,6%), развлечения и культурные мероприятия (6,5%), прочие расходы - 10,4%.

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Средняя стоимость одной многодневной поездки составила 573,5 евро - на 56,6 евро меньше, чем в 2023 году. Средние суточные расходы - 104,4 евро (на 1,8 евро больше, чем в 2023 году).

Самыми популярными направлениями многодневных зарубежных поездок в 2024 году стали соседние страны - Эстония (15,3%) и Литва (10,9%), а также Италия (6,9%), Турция (5,9%), Германия (5,7%) и Испания (5%).

В 2024 году в 16,7% поездок жители останавливались в частных домах (у родственников, друзей, на дачах и т.п.), а в 83,3% - в платных местах размещения.

Наиболее распространенным видом транспорта была авиаперевозка (58,4%), далее - легковой автомобиль (31,1%) и автобус (8,2%).

Чаще всего в зарубежные многодневные поездки отправлялись женщины (52,6%), люди в возрасте 35-44 лет (27,5%), с высшим образованием (58,7%) и работающие (80%).

Также данные показывают, что в прошлом году жители Латвии совершили 483 900 однодневных поездок за границу - на 82 600 (или 20,6%) больше, чем в 2023 году, потратив 43,3 миллиона евро (на 8 миллионов евро или 22,8% больше).

Средние расходы на одну такую поездку составили 89,5 евро - на 1,7 евро больше по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее популярные направления однодневных поездок в 2024 году - Литва (73,1%) и Эстония (21,4%).