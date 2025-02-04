ФОТО В Латвии сняли комедию про вампиров: посмотрите, как прошла премьера!

Фильм режиссера Марциса Лациса, который также является автором сценария, был удостоен 9 номинаций на премию Lielais Kristaps : в категориях "Лучший полнометражный игровой фильм", "Лучший режиссер игрового фильма" и "Лучшая актерская игра", а также были оценены работы Андриса Кейшса и Ивара Крастса, операторская работа Марциса Абеле, художественная работа Айвара Жуковскиса, костюмы Элины Перконе, грим Санты Сандуле и динамичная, рейвовая музыка композитора Томаса Ауниньша.

"Тронутые вечностью" - история одинокого и подавленного мужчины (Андрис Кейшс), у которого внезапно появляется возможность начать новую, захватывающую и приятную жизнь... но уже в качестве вампира. Сначала этот новый и заманчивый поворот событий преподносит живущему в трейлере человеку неожиданно разрозненный вампирский дуэт в лице актеров Ивара Крастса и Эдгара Самитиса, но вхождение в готически-меланхоличную "коммуну" кровопийц становится все более красочным и поэтому даже более опасным.