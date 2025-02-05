Grīziņa Nams - надежный выбор для тех, кто ищет стабильную и прибыльную инвестицию в недвижимость. Исторический проект в стиле югендстиль, расположенный в центре Риги, предлагает уникальные квартиры по доступной цене, которые можно использовать в качестве разумной долгосрочной инвестиции с высокой доходностью. В отличие от серийных домов, стоимость которых может снизиться, если их не реновировать, довоенные постройки, благодаря массивным конструкциям и долговечности, всегда пользовались спросом и сохранят свое место на рынке недвижимости в будущем.
Доходность в 10% и стабильные инвестиции в центре Риги - Grīziņa Nams
Жилище в Grīziņa Nams - разумная инвестиция, которая обеспечивает стабильный пассивный доход. Например, если вы приобретете трехкомнатную квартиру за 47 500 евро и выполните отделку примерно за 19 000 евро, то общая стоимость составит около 66 500 евро. Для сравнения, схожие цены на серийные квартиры доступны, например, в рижском микрорайоне Плявниеки, но в данном случае инвестиционный потенциал существенно выше - показатели рынка аренды показывают, что арендная плата за двухкомнатные квартиры, сдаваемые в Grīziņa Nams, пока колеблется в пределах от 500 до 580 евро, достигая доходности до 10% в год.
Если для покупки используется ипотечный кредит, предполагаемый ежемесячный платеж банку составит около 330 евро. Это означает, что
доход от аренды не только покроет ваши выплаты по кредиту, но и обеспечит вам пассивный доход.
Более того, такие инвестиции могут окупиться всего за 1,5 года, что делает их привлекательным вариантом как для опытных инвесторов, так и для тех, кто хочет сделать первые шаги в мире инвестиций в недвижимость.
При первоначальном взносе от 3500 евро за двухкомнатную квартиру это доступный вариант для тех, кто ищет стабильную и надежную инвестицию в свое будущее.
Помимо финансовых выгод, Grīziņa Nams предлагает и другие существенные преимущества. Проект расположен в удобном месте - в зеленой зоне с развитой инфраструктурой. Неподалеку расположены парки, а в округе развиваются все новые концепции кафе и ресторанов, что делает Grīziņa Nams современным и привлекательным местом для жизни.
Еще одним важным фактором является возможность персонализировать квартиру в соответствии с вашими пожеланиями и бюджетом. Grīziņa Nams предлагает возможность индивидуального дизайна интерьера, предоставляя вам свободу создать уникальное жилище, соответствующее вашей индивидуальности и потребностям.
Купить жилище легко и финансово доступно.
При сотрудничестве с банками возможно получение банковского софинансирования на покупку квартиры в Grīziņa Nams - включая расходы на ремонт до 85%, а с использованием программы поддержки Altum - до 95%. Оценка и оформление кредита осуществляются бесплатно.
Не упустите возможность приобрести не только отличное жилье, но и стабильный и прибыльный объект инвестиций! Более половины квартир в Grīziņa Nams уже проданы, и на данный момент доступны только 25 из 58 эксклюзивных предложений. Если вы хотите обеспечить себе место в этом уникальном проекте в стиле югендстиль, действуйте своевременно. Более подробная информация и бронирование доступны на сайте: www.grizinanams.lv.
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