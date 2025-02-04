Видео Седокова вышла на связь: "Я каждый день все это время пыталась..."

Седокова обратилась к подписчикам, напомнив, что они знакомы с ней уже 20 лет. Ее фолловеры были свидетелями многих успехов, взлетов и падений: "Вы свидетели периода моей жизни, который я не пожелала бы никому".

"Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я. Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего - писать свои песни и давать концерты. Даже если я буду нужна всего одному человеку в этой жизни, я буду пробовать это делать", - сказала Анна на видео.