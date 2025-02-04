Стрельба в образовательном центре для взрослых в Швеции: погибли по меньшей мере 9 человек

Погиб и стрелок.

Число раненых в результате обстрела пока неизвестно.

Стрельба произошла в школе Рисберга, которая доет возможность пройти курс средней школы людям старше 20 лет, а также предоставляет курсы для иммигрантов и лицам с умственной отсталостью.

Стрелок ранее не попадал в поле зрения полиции, стражи порядка считают, что он действовал один, однако не исключают, что в к преступлению могли иметь отношение и другие люди.

Однако полиция сообщила, что опасность больше не грозит.

Нет также информации о том, что нападавший мог быть связан с одной из банд.

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