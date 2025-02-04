В образовательном центре для взрослых в городе Эребру в центральной части Швеции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек, сообщил начальник местной полиции Роберто Эйд Форест.
Стрельба в образовательном центре для взрослых в Швеции: погибли по меньшей мере 9 человек
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Погиб и стрелок.
Число раненых в результате обстрела пока неизвестно.
Стрельба произошла в школе Рисберга, которая доет возможность пройти курс средней школы людям старше 20 лет, а также предоставляет курсы для иммигрантов и лицам с умственной отсталостью.
Стрелок ранее не попадал в поле зрения полиции, стражи порядка считают, что он действовал один, однако не исключают, что в к преступлению могли иметь отношение и другие люди.
Однако полиция сообщила, что опасность больше не грозит.
Нет также информации о том, что нападавший мог быть связан с одной из банд.
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