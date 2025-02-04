Вт, 4.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Стрельба в образовательном центре для взрослых в Швеции: погибли по меньшей мере 9 человек

Дополнено
Обновлено 4 февраля 2025, 19:41
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Специальные силы полиции покидают место стрельбы
Специальные силы полиции покидают место стрельбы Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

В образовательном центре для взрослых в городе Эребру в центральной части Швеции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек, сообщил начальник местной полиции Роберто Эйд Форест.

Погиб и стрелок.

Число раненых в результате обстрела пока неизвестно.

Стрельба произошла в школе Рисберга, которая доет возможность пройти курс средней школы людям старше 20 лет, а также предоставляет курсы для иммигрантов и лицам с умственной отсталостью.

Стрелок ранее не попадал в поле зрения полиции, стражи порядка считают, что он действовал один, однако не исключают, что в к преступлению могли иметь отношение и другие люди.

Однако полиция сообщила, что опасность больше не грозит.

Нет также информации о том, что нападавший мог быть связан с одной из банд.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх