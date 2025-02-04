Сборную России по хоккею не допустили до участия в чемпионате мира-2026

Following its latest meeting, the #IIHF Council decided not to reintegrate the Russian and Belarusian National and Club Teams to its championships for the 2025-2026 season.



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Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за войны в Украине.

В заявлении IIHF говорится, что продлевая дисквалификацию, Совет IIHF продолжит следить за ситуацией. Кроме того, последним сроком принятия решения о том, безопасно ли для России и Беларуси вернуться к соревнованиям ИИХФ в сезоне 2026/2027, станет Ежегодный конгресс IIHF в мае 2026 года.

Решение о недопуске сборных России и Беларуси на международные соревнования в сезоне-2025/26 уже поддержали глава Шведской ассоциации хоккея Андерс Ларссон и президент Норвежского хоккейного союза (NIHF) Таге Петтерсен.

"Я рад, что IIHF в результате инициативы Норвегии и стран Северной Европы стала одной из первых международных федераций, исключивших Россию и Беларусь. И я в равной степени счастлив и горд тем, что мы входим в число федераций, которые также будут придерживаться этого принципа столько времени, сколько потребуется", - сказал Петтерсен NTB.

Несмотря на то, что сборная России по хоккею не принимала участия в турнирах ИИХФ с 2022 года, она пока не исключена из турнира Олимпийских игр 2026 года, куда она могла бы попасть, учитывая ее рейтинговую позицию на момент дисквалификации IIHF.

Решение об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).