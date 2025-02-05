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ФОТО Урок элегантности! Цвет латвийского кино собрался на премии "Большой Кристап"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Во вторник, 4 февраля, в театре "Дайлес" состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии Lielais Kristaps ("Большой Кристап"), которая собрала не только латвийских представителей киноиндустрии, но и любителей кино. Смотрите фото с красной дорожки!

Напомним, что больше всего номинаций - 12 - получил художественный фильм "Молчание Марии" ("Marijas klusums") режиссера Дависа Симаниса. Многосерийный фильм "Пансион в особняке" ("Pansija pilī") получил 11 номинаций, многосерийный фильм "Мятеж" ("Dumpis") и художественный фильм "Тронутые вечностью" ("Mūžības skartie") - по девять номинаций, а художественный фильм "Cildenie" - семь.

В категории анимационных фильмов "Поток" вышел вперед с семью номинациями, а в категории документальных фильмов лидером с пятью номинациями стал  документальный фильм "Подниекс о Подниексе. Свидетель времени".

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