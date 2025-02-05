ФОТО Урок элегантности! Цвет латвийского кино собрался на премии "Большой Кристап"

Напомним, что больше всего номинаций - 12 - получил художественный фильм "Молчание Марии" ("Marijas klusums") режиссера Дависа Симаниса. Многосерийный фильм "Пансион в особняке" ("Pansija pilī") получил 11 номинаций, многосерийный фильм "Мятеж" ("Dumpis") и художественный фильм "Тронутые вечностью" ("Mūžības skartie") - по девять номинаций, а художественный фильм "Cildenie" - семь.