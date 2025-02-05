Видео Из-за аварии задерживается движение общественного транспорта на набережной 11 Ноября

Rīgas satiksme изначально сообщало, что из-за ДТП остановилось движение трамваев 1-го, 2-го, 5-го и 10-го маршрутов на набережной 11 Ноября на остановке "Ул. Грециниеку" в обоих направлениях.

Авария троллейбуса и трамвая на набережной 11 Ноября Фото: Фото очевидца

После этого сообщалось, что из-за ДТП остановлены троллейбусы 9-го и 27-го маршрутов в направлении Пардаугавы и автобусы 22-го маршрута в направлении аэропорта.

Видео очевидца с места ДТП

В свою очередь, в 12:09 сообщили, что движение трамваев 1-го, 2-го, 5-го и 10-го маршрутов было восстановлено, троллейбусы 9-го и 27-го маршрутов, а также автобусы 22-го маршрута следуют по основному маршруту.

Просьба учесть, что транспорт едет с опозданием.

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