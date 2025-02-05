24 февраля, в день, когда исполнится уже третий год со дня полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге у памятника Свободы пройдет акция в поддержку Украины "Вместе до победы!".
Чтобы продолжить напоминать о войне в Украине, ее влиянии и последствиях, а также о необходимой Украине помощи, в понедельник, 24 февраля, у памятника Свободы пройдет акция поддержки "Вместе до победы!".
Учебные заведения в 9:00 приглашают присоединиться к минуте молчания и после нее - к украинским урокам "Писем мира", прямая трансляция которых пройдет на сайтах www.kopalidzuzvarai.lv и ww.lsm.lv.
Украинский урок подходит для учеников всех возрастов и состоит из двух частей - 20-минутного документального фильма и 20-минутной (или более продолжительной - по усмотрению каждого педагога) беседы в классе. Материал для беседы (для разных возрастных групп) будет доступен на сайте www.kopalidzuzvarai.lv.
Документальное видеопослание - о дружбе украинских и латвийских детей в школе и за ее пределами - они вместе рисуют, занимаются спортом, поют, танцуют и смеются. Но о чем думают дети из Украины вечерами? Кому доверяют свои переживания и злоключения? Кому пишут письма? Эмоциональные детские и юношеские истории соединятся с познавательной информацией и призывом поддержать, понять и вспомнить.
В 9:30 начнется сбор в поддержку акции у памятника Свободы в Риге. Мероприятие можно будет наблюдать в прямом эфире на LTV и слушать на Латвийском радио.
К участникам мероприятия обратятся премьер-министр Эвика Силиня, капеллан Элмар Плявиньш, писатель, публицист и общественный деятель Марина Костенецкая, глава общества Agendum (оно же - Twitter-конвой) Лаура Плича-Станкевича, а также выступят группа Tautumeitas, ансамбль колоколов Primuss, общество "Лаборатория искусств", ансамбль Divchata.ua и другие активисты. Актуальная информация о мероприятии будет опубликована на сайте www.kopalidzuzvarai.lv.
Одновременно в парке у памятника Свободы будет работать пункт пожертвований вещей и мастерская открыток.
Участников мероприятия просят взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в одежду цвета украинского флага. Кроме того, организаторы призывают приносить желтые и синие цветы и свечи, которые можно будет разместить у памятника Свободы и посольства Украины.
Более подробная информация об акциях в поддержку Украины доступна на сайте www.kopalidzuzvarai.lv на латышском и украинском языках. Мероприятие организуют Латвийский гражданский альянс и Европейское движение в Латвии при поддержке Рижской думы, Министерства культуры, Бюро Совета министров Северных стран, творческого агентства Wrong, дизайнерского агентства Blank, общества "Хочу помочь беженцам" и других организаций и структур.
Организаторы просят участников быть ответственными и уважительно относиться ко всем причастным к мероприятию.
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