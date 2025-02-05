Чтобы продолжить напоминать о войне в Украине, ее влиянии и последствиях, а также о необходимой Украине помощи, в понедельник, 24 февраля, у памятника Свободы пройдет акция поддержки "Вместе до победы!".

Учебные заведения в 9:00 приглашают присоединиться к минуте молчания и после нее - к украинским урокам "Писем мира", прямая трансляция которых пройдет на сайтах www.kopalidzuzvarai.lv и ww.lsm.lv.

Флаги Латвии и Украины на фоне памятника Свободы Фото: Gints Ivuškāns

Украинский урок подходит для учеников всех возрастов и состоит из двух частей - 20-минутного документального фильма и 20-минутной (или более продолжительной - по усмотрению каждого педагога) беседы в классе. Материал для беседы (для разных возрастных групп) будет доступен на сайте www.kopalidzuzvarai.lv.