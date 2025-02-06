"По-моему, за все годы именно в этом году я как артист ближе всего к своей сути и обнажаюсь перед публикой", - сказал Маркус Рива в интервью TVNET+. Певец и шоумен также вспомнил свой самый трудный год, когда тяжело заболела его мама. Вспоминая прошлый год, он упомянул и о последней встрече с трагически ушедшим из жизни Янисом Тиммой и его экс-супругой Анной Седоковой...
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Не только нагота. Маркус Рива о Supernova и последней встрече с Тиммой и Седоковой
"В этом году я участвую в Supernova в десятый раз, но могу сказать, что каждый раз это шоу и вообще нацотбор на "Евровидение"... каждый раз с какими-то изменениями", - признался певец в общении с TVNET+.
В этом году Рива не один на сцене. И это не первый раз - танцоры с ним были и раньше. На этот раз песня музыканта оказалась очень ритмичной.