Премьер: Чиновники должны работать очно, а не дистанционно

Что касается государственного управления, президент отметил, что существует проблема доступности некоторых учреждений и что нельзя ожидать, что "все вопросы можно решить в электронном виде".

Он сообщил, что жители регионов, особенно пожилые люди, жаловались ему на проблемы с дистанционным решением различных вопросов. "Так что это позиция граждан, которую нужно уважать", - сказал Ринкевич.

Глава государства указал, что этот вопрос находится в компетенции Кабинета министров. По его мнению, решение по этому вопросу необходимо найти для улучшения диалога между обществом и властью.

Как отметил президент, решение, предложенное Кронбергсом - это "шаг вперед".

В то же время Ринкевич напомнил об обязательстве Кабинета министров оценить функции государственного управления. Президент отметил, что вопрос о работе "на месте" может стать первым шагом - сколько работников готовы продолжать работать, сколько готовы продолжать работать в частном секторе, ведь там не хватает "рабочих рук".

В понедельник, 3 февраля, Ринкевич после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней заявил, что государственное управление должно срочно переходить на очную работу, так как сейчас ситуация в стране критическая из-за низкого доверия общества к государственной власти.

Спикер Сейма согласилась, что общество обсуждает организацию работы парламента и внутреннее сотрудничество. По мнению Миерини, тут необходима дискуссия в Сейме, поэтому она предложит организовать на следующей неделе встречу с председателями парламентских фракций, чтобы обсудить упомянутые вопросы.

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