Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в среду, 5 февраля, дала понять, что поддерживает мнение президента о том, что сотрудники государственных учреждений должны работать очно, а не дистанционно.
Премьер: Чиновники должны работать очно, а не дистанционно
"Не норма не быть на работе, [...] норма - это работать, быть на рабочем месте", - подчеркнула Силиня.
Она напомнила, что директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс тоже придерживается мнения, что сотрудники учреждений должны быть доступны лично.
На прошлой неделе Кронбергс сообщил в интервью на Латвийском телевидении, что обратился с просьбой к министерствам и подчиненным им учреждениям внести изменения в свои внутренние правила и процедуры, чтобы максимально сократить возможность удаленной работы.
В то же время премьер-министр отметила, что решение этого вопроса "пока не лежит на столе", поскольку сейчас действительно многие учреждения работают удаленно - таковы последствия пандемии Covid-19.
"Но нормой должно быть то, что в основном работа ведется с присутствием на рабочем месте, и тогда можно искать решения для семей с маленькими детьми", - сказала Силиня, подчеркнув, что демографические проблемы и вопросы семьи находятся в списке приоритетов правительства.
Ринкевич в свою очередь вновь обратил внимание, что слишком часто работают дистанционно не только государственные служащие, но и Сейм. Он напомнил, что есть комиссии Сейма, заседания которых проводятся частично, а иногда и полностью удаленно.
Что касается государственного управления, президент отметил, что существует проблема доступности некоторых учреждений и что нельзя ожидать, что "все вопросы можно решить в электронном виде".
Он сообщил, что жители регионов, особенно пожилые люди, жаловались ему на проблемы с дистанционным решением различных вопросов. "Так что это позиция граждан, которую нужно уважать", - сказал Ринкевич.
Глава государства указал, что этот вопрос находится в компетенции Кабинета министров. По его мнению, решение по этому вопросу необходимо найти для улучшения диалога между обществом и властью.
Как отметил президент, решение, предложенное Кронбергсом - это "шаг вперед".
В то же время Ринкевич напомнил об обязательстве Кабинета министров оценить функции государственного управления. Президент отметил, что вопрос о работе "на месте" может стать первым шагом - сколько работников готовы продолжать работать, сколько готовы продолжать работать в частном секторе, ведь там не хватает "рабочих рук".
В понедельник, 3 февраля, Ринкевич после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней заявил, что государственное управление должно срочно переходить на очную работу, так как сейчас ситуация в стране критическая из-за низкого доверия общества к государственной власти.
Спикер Сейма согласилась, что общество обсуждает организацию работы парламента и внутреннее сотрудничество. По мнению Миерини, тут необходима дискуссия в Сейме, поэтому она предложит организовать на следующей неделе встречу с председателями парламентских фракций, чтобы обсудить упомянутые вопросы.
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