Суд ЕС подтвердил штраф в 320 млн евро против Польши

Варшава и Брюссель уже несколько лет спорят из-за реформы системы правосудия, проведенной предыдущим польским правительством.

Правительство польского премьер-министра Дональда Туска, вступившее в должность в 2023 году, активизировало сотрудничество с Еврокомиссией, и в настоящее время Польша председательствует в ЕС. Однако старые разногласия остаются нерешенными.

В 2021 году Суд ЕС обязал Польшу выплачивать по 1 млн евро в день за то, что она не приостановила работу Дисциплинарной палаты Верховного суда. По мнению Брюсселя, палата использовалась для оказания влияния на судей, заставляя их действовать в соответствии с требованиями правящей партии и правительства.

Предыдущее польское правительство, возглавляемое национал-консервативной партией "Право и справедливость" (PiS), отказалось платить штраф, и ЕК пришлось вычесть эту сумму из средств ЕС, предназначенных для Польши.

В среду Суд ЕС постановил, что Польша должна выплатить штраф в размере около 320 200 000 евро.

Польша пыталась оспорить штраф, упирая на то, что в июле 2022 года она отменила дисциплинарный механизм, который послужил основанием для наказания. В июне 2023 года суд объявил, что ежедневный штраф больше не будет начисляться, но Польша должна будет выплатить непогашенную часть.

У ЕК и Польши есть два месяца, чтобы обжаловать нынешнее решение суда.

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