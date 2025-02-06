Власти ФРГ подозревают Россию в повреждениях сотен автомобилей

Полиция Германии расследует серию диверсий, совершенных сразу в нескольких федеральных землях путем умышленного повреждения автомобилей. При этом проверяются подозрения, что к этой серии причастна одна из спецслужб России, сообщило в среду, 5 февраля, агентство dpa со ссылкой на источники в службах безопасности Германии.По словам собеседника агентства, предварительные данные следствия указывают на то, что за свои действия диверсанты получали деньги от российского заказчика.

Ранее в тот же день еженедельник Der Spiegel написал о первых результатах расследования инцидентов, в ходе которых в Берлине, Баден-Вюртемберге, Баварии и Бранденбурге выхлопные трубы более чем 270 транспортных средств были залиты полиуретановой монтажной пеной. Так, в декабре минувшего года в бранденбургской общине Шёнефельд служащие полиции во время проверки фургона, в котором находились трое молодых мужчин - проживающие на юге Германии серб, босниец и немец, - обнаружили несколько баллонов со строительной пеной. Вскоре после этого в полицию обратились владельцы 43 автомобилей, которые обнаружили такую пену в выхлопных трубах машин.