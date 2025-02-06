ООН комментирует высказывания Трампа о "перехвате" сектора Газа

Неясно, что подразумевает эта идея, поэтому трудно комментировать этот деликатный вопрос, сказал Гранди агентству AFP.

"Это что-то очень удивительное, но нам нужно видеть, что конкретно это означает", - указал комиссар.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на шокирующее предложение Трампа, предупредив, что выдворение людей с оккупированной территории строго запрещено.

Гранди также сообщил, что возглавляемое им агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) снова обсуждает поддержку со стороны США. Ранее Вашингтон объявил о замораживании большей части американской помощи.

"В настоящее время все очень изменчиво, и это проблема, потому что мы - организация, которая не может ждать слишком долго", - сказал Гранди.

По словам комиссара по делам беженцев, UNHCR получает от США до 40% всех взносов, сказал комиссар по делам беженцев.

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