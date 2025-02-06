VID начнет административный процесс против Самойлова

После получения и рассмотрения объяснений и дополнительной информации, представленной Самойловым, было принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях за 2022 и 2023 годы, и возможные несоответствия в представленных декларациях будут оценены в рамках этих разбирательств, пояснили представители VID.

В декабре прошлого года портал Lsm.lv указал на несовпадения в декларациях Самойлова. Издание отметило, что несмотря на то, что Самойлов находится в должности всего несколько месяцев, он декларацию должностного лица подавал более 10 лет, так как спортсмен формально числится сотрудником Министерства внутренних дел.

Самойлов указал, что декларации заполнял добросовестно, и надзорные учреждения, хотя иногда и задавали уточняющие вопросы, никаких нарушений не констатировали.

В декабре прошлого года VID сообщила Lsm.lv, что проведет углубленную проверку официальных деклараций Самойлова, но только за два предыдущих года. Хотя это были не самые прибыльные годы в карьере Самойлова, задекларированные им 3500 долларов от Международной федерации пляжного волейбола значительно меньше 35 000 долларов США, которые он реально заработал на соревнованиях. Это не исключает возможности того, что большая часть заработанного Самойловым на турнирах была переведена на связанные с Самойловым юридические лица, общий доход которых в этот период был гораздо выше.

В случае обнаружения незадекларированных доходов Самойлову грозит штраф в размере 350 евро и двухлетний запрет на работу в качестве государственного служащего. Если же будет обнаружено уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, то самым суровым наказанием станет лишение свободы на срок до четырех лет.

Как уже сообщалось, бывший пляжный волейболист Самойлов был выбран на должность в ходе открытого конкурса, заявки на который подали 13 претендентов. Работу в должности директора департамента спорта Министерства образования он начал 10 июля 2024 года.

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