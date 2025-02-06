Глава Госканцелярии поделился, возможно ли сейчас установить очную работу для чиновников

"У нас есть оговорка, сколько раз в неделю этот сотрудник приезжает [на работу]", - сказал Кронбергс.

В то же время новые сотрудники должны сначала присутствовать в организации, чтобы понять процессы, культуру и специфику работы.

Только после этого можно будет рассмотреть возможность предоставления сотрудникам возможности частично работать удаленно в качестве нематериального бонуса.

"Если бы мы захотели вернуть всех обратно, нам некуда было бы возвращаться", - сказал Кронбергс, пояснив, что некоторые учреждения объединили офисы.

Он добавил, что, например, Службе государственных доходов точно не нужно "сгонять" в здание всех работников одновременно.

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Одновременно он призвал органы государственного управления перестать указывать в объявлениях удаленную работу в качестве преимущества, если только речь не идет о конкретной должности, для которой очевидно, что сотрудник может выполнять свои обязанности удаленно.

Кронбергс добавил, что регулировать все только законом, правилами значит поощрять бюрократию. "Кто-то же должен пересматривать и контролировать эти правила", - добавил он.

Он подчеркнул, что на данный момент не планируется регулировать вопрос об очной работе, так как руководство Государственной канцелярии по гибкой работе, разработанное еще до пандемии Covid-19, по-прежнему актуально.

Согласно этому документу, каждое учреждение должно оценить подходящее решение для организации удаленной работы, чтобы обеспечить непрерывность функционирования.

Как сообщалось ранее, во вторник президент Эдгар Ринкевич после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней заявил, что государственному управлению давно пора перейти на очную работу. С этим согласилась и премьер-министр Эвика Силиня.

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