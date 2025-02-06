Женская сборная Латвии по баскетболу в четверг, 6 февраля, в Риге в отборочном матче чемпионата Европы 2025 года (Евро-2025) одержала победу над Израилем, продолжив борьбу за путевку в финальный турнир.
Латвийская сборная обыграла Израиль и продолжает борьбу за выход в финальный турнир чемпионата Европы
Латвийские баскетболистки, игравшие в Риге в статусе гостей, выиграли со счетом 83:80 (15:17, 34:25, 20:9, 14:29).
Эту победу омрачила травма Анеты Штейнберги, полученная за 65 секунд до конца основного времени.
В группе Е Франция одержала четыре победы в четырех матчах и близка к тому, чтобы выиграть и пятый матч.
У Латвии три победы, у Израиля - две, а Ирландия проиграла все четыре игры.
Окончательная задача сборной Латвии в последнем матче против Ирландии станет ясна после завершения всех встреч четверга.
Путевки в финальный турнир получат победители восьми групп, а также четыре из восьми команд, занявших вторые места. При сравнении результатов разных групп будут учитываться количество побед, а также разница набранных и пропущенных очков во всех матчах группового турнира.
В составе сборной Латвии 31 очко набрала Кития Лакса, чьи точные штрафные броски в последние полминуты помогли удержать лидерство, 18 очков набрала Кате Вилка, 17 очков и 13 подборов оформила Штейнберга, а Кетия Вихмане добавила 12 очков.
Групповой турнир Е сборная Латвии начала в ноябре 2023 года с выездного поражения от Франции (49:71), затем в феврале в Риге в овертайме обыграла Израиль (86:83), в ноябре дома разгромила Ирландию (85:53) и снова уступила Франции (51:82).
Израиль сначала обыграл Ирландию (87:57), затем проиграл Латвии (83:86), уступил Франции (52:94) и вновь победил Ирландию (90:61).
Латвийские баскетболистки завершат квалификационный турнир в воскресенье, 9 февраля, встретившись в Дублине с командой Ирландии. Для выхода в финальный турнир Латвии необходимо две победы.
Главному тренеру сборной Латвии Мартиньшу Гулбису помогают Айгар Нерипс и Матисс Рожлапа.
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