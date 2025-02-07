Спустя полгода после вторжения в Курскую область ВСУ предприняли новое наступление

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«Шесть месяцев горя»

Установка "Град" Фото: EPA

По состоянию на февраль 2025 года Курская операция остается одним из приоритетов украинской армии, заявляет главком ВСУ Александр Сырский. В числе её задач он называет отвлечение российских сил от других направлений и подъём морального духа украинских войск и нации.

С первым утверждением трудно спорить — Россия действительно была вынуждена перебросить в Курскую область многотысячную группировку и несёт тяжёлые потери в боях на относительно небольшом, но репутационно для неё важном участке территории.

Но и украинских войск на этом участке фронта много, и они тоже несут потери — в то время как ВСУ не удаётся стабилизировать фронт в Донбассе, а держащие там оборону украинские военные часто жалуются на нехватку подкреплений.

Комментаторы из разных лагерей всё чаще оценивают ситуацию в Курской области как безрадостную. Западные и украинские не видят перспектив развития успеха сентябрьского наступления ВСУ; российские в последнее время всё чаще выражают уныние и разочарование ходом событий.

«Шесть месяцев с момента, когда ложь на фронте и защита этой лжи в тылу, а также безответственность генералов привела к гибели огромного количества мирных жителей, а враг смог впервые со времен ВОВ захватить на такой длительный период времени такой большой участок земли и тысячи мирных жителей, — пишет блогер, бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин. — Шесть месяцев горя, шесть месяцев чувства, что тебя предали, шесть месяцев чувства ненужности десятков и даже сотен тысяч граждан России и шесть месяцев поиска справедливости. Хотя, справедливости ради, было пару-тройку месяцев, когда людям казалось, что все им помогают и их не бросят до момента возвращения на свою землю, в свои дома».

*Власти России включили Илью Абишева в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и намерена оспорить его в суде.