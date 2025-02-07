Кто стоит за взрывами и стрельбой в украинских ТЦК

За последние дни в Украине прогремели сразу несколько взрывов возле территориальных центров комплектации (ТЦК) и социальной поддержки (СП) военнослужащих в разных регионах. В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области в среду, 5 февраля, произошел взрыв возле здания ТЦК и СП, сообщает управление Нацполиции. В результате взрыва погиб мужчина, который, вероятно, был подрывником и якобы передавал вещи мобилизованному, четыре человека ранены. Ранее схожие инциденты произошли возле ТЦК в Павлограде в Днепропетровской области и Ровно. А в Пирятине Полтавской области от выстрелов погиб военнослужащий ТЦК. Нападающему инкриминируют умышленное убийство. Всего с начала года, по данным Нацполиции, зафиксировано девять инцидентов возле ТЦК, три из них - покушение на убийство полицейских.

СБУ и Нацполиция обвиняют Россию

Украинские спецслужбы видят связь между инцидентами вокруг ТЦК. Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Андрущенко называет их терактами и утверждает, что к ним причастны российские спецслужбы. РФ пытается таким образом дискредитировать деятельность ТЦК, сорвать мобилизацию и посеять недоверие к силам обороны Украины, сообщил он на совместном брифинге в Киеве с начальником Национальной полиции Иваном Выговским. "Задержание преступников Службой безопасности и Нацполицией происходит буквально "по горячим следам" в режиме 24/7. И пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. В частности, начиная с 2024 года и по состоянию на сегодняшний день СБУ совместно с Нацполицией установила уже 497 человек, совершавших именно такие преступления", - сказал он. По его словам, РФ в последнее время активизировала попытки устроения диверсий и терактов вблизи и в зданиях ТЦК.