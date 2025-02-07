С начала 2025 года в Украине зафиксировали девять инцидентов вокруг ТЦК, в том числе взрывы и покушения на сотрудников. СБУ и полиция видят связь между событиями и говорят о следе, ведущем в РФ.
Кто стоит за взрывами и стрельбой в украинских ТЦК
За последние дни в Украине прогремели сразу несколько взрывов возле территориальных центров комплектации (ТЦК) и социальной поддержки (СП) военнослужащих в разных регионах. В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области в среду, 5 февраля, произошел взрыв возле здания ТЦК и СП, сообщает управление Нацполиции. В результате взрыва погиб мужчина, который, вероятно, был подрывником и якобы передавал вещи мобилизованному, четыре человека ранены. Ранее схожие инциденты произошли возле ТЦК в Павлограде в Днепропетровской области и Ровно. А в Пирятине Полтавской области от выстрелов погиб военнослужащий ТЦК. Нападающему инкриминируют умышленное убийство. Всего с начала года, по данным Нацполиции, зафиксировано девять инцидентов возле ТЦК, три из них - покушение на убийство полицейских.
СБУ и Нацполиция обвиняют Россию
Украинские спецслужбы видят связь между инцидентами вокруг ТЦК. Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Андрущенко называет их терактами и утверждает, что к ним причастны российские спецслужбы. РФ пытается таким образом дискредитировать деятельность ТЦК, сорвать мобилизацию и посеять недоверие к силам обороны Украины, сообщил он на совместном брифинге в Киеве с начальником Национальной полиции Иваном Выговским. "Задержание преступников Службой безопасности и Нацполицией происходит буквально "по горячим следам" в режиме 24/7. И пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. В частности, начиная с 2024 года и по состоянию на сегодняшний день СБУ совместно с Нацполицией установила уже 497 человек, совершавших именно такие преступления", - сказал он. По его словам, РФ в последнее время активизировала попытки устроения диверсий и терактов вблизи и в зданиях ТЦК.
По информации СБУ, исполнителей для взрывов российские спецслужбы вербуют через мессенджеры и интернет-сообщества быстрого заработка. На сотрудничество, по словам Андрущенко, чаще соглашается молодежь или безработные, которым в дальнейшем кураторы сообщают локацию для совершения теракта и место хранения самодельного взрывного устройства. Его готовит другая группа агентов.
Новым в недавних инцидентах был дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, когда завербованное лицо, которое его устанавливает, еще рядом, говорит Андрущенко. Таким образом, считает он, организаторы фактически ликвидируют исполнителя, чтобы убрать свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги.
"Они ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, обещаемые российскими кураторами, часто без конкретики ("поезжай туда и отнеси сверток"). Завербованных диверсантов россияне просто используют и бросают", - отметил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
ТЦК - поляризующая украинцев тема
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии DW отметил, что Россия умело проводит свои спецоперации там, где видит поляризацию общества. Для Украины тема мобилизации является поляризующей. Поэтому российские спецслужбы, по убеждению Кузана, пытаются еще больше поднять градус общественного напряжения, чтобы добиться своих целей - сорвать в Украине мобилизацию. "Они фактически ищут настроения, где есть какой-то раскол в украинском обществе и усиливают этот раскол разными методами", - говорит он. Главным рабочим инструментом РФ, по словам Кузана, являются социальные сети и мессенджеры. Представители российских спецслужб "ищут через Telegram и разнообразные платформы пользователей, которые критически высказывались по мобилизации, предлагают им деньги, курируют дистанционно подрывы ТЦК, и все это маскируют под украинские общественные настроения", - говорит он.
Еще одна цель российских спецслужб, по словам Кузана, – дискредитация высшего военного и политического руководства Украины, органов государственной власти, украинских правоохранителей. "Там целый набор, но самая главная задача (российских спецслужб. - Ред.) сейчас в Украине - это сорвать мобилизацию, за рубежом - добиться прекращения поставок нам вооружения", - считает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Официальных реакций российских властей на обвинение в причастности РФ к инцидентам вокруг ТЦК в Украине не было, в сообщениях об этом на российских новостных сайтах вообще нет никаких упоминаний РФ. А российское государственное информагентство ТАСС называет подрывы проявлением протеста украинцев "против насильственной мобилизации".
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