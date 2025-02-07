Видео Аболс результативен второй матч НХЛ подряд

"Флайерз" дома со счетом 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) уступили "Вашингтон Кэпиталз", потерпев седьмое поражение в последних восьми матчах.

Аболс провел на площадке 13 минут и 22 секунды, отдал одну результативную передачу, применил два силовых приема, блокировал один бросок соперника и один раз бросил по воротам, заработав в итоге нейтральный коэффициент полезности.

Латвийский хоккеист в середине второго периода отдал результативный пас Матвею Мичкову, который вывел "Филадельфию" вперед со счетом 3:", забросив свою вторую шайбу в этом матче. Мичков в этом матче был признан второй звездой или вторым лучшим игроком.

Rodrigo Abols makes a beautiful slap-pass to Matvei Michkov for his second of the night! 👀 #NHLStats: https://t.co/oCeo00aN6t pic.twitter.com/A7vUkern9X — NHL (@NHL) February 7, 2025

Первой звездой матча был признан защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран, который забил гол и отдал две результативные передачи. В свою очередь третьей звездой матча признан Александр Овечкин, забросивший свою 879-ю шайбу в карьере игрока НХЛ.

Теперь Овечкин всего на 16 голов отстает от рекордсмена НХЛ по количеству заброшенных шайбу Уэйна Гретцки.

"Флайерз" с 53 очками в 56 матчах занимают 15-е или предпоследнее место в Восточной конференции, тогда как "Кэпиталз" с 79 очками в 54 матчах являются лидерами Востока.

29-летний Аболс в своем дебютном сезоне НХЛ провел восемь матчей, забил один гол, отдал одну результативную передачу и набрал коэффициент полезности -3.

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