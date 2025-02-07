На кону миллионы евро: что решение Трампа означает для обороны Латвии

В течение указанных 90 дней планируется оценить, соответствует ли распределение финансирования текущим руководящим принципам внешней политики США и эффективно ли оно используется. В 2023 году США предоставили в общей сложности 68 миллиардов долларов иностранного финансирования, включая гуманитарную помощь, различные культурные и неправительственные инициативы организаций, а также военную поддержку различным странам по всему миру.

Судя по высказыванием чиновников новой администрации США, на протяжении всего периода оценки основное внимание будет уделяться тому, соответствует ли финансирование внешней политике США. Но форма новой внешней политики США только начинает вырисовываться.

Заморожено и военное финансирование

В указе Трампа было всего несколько исключений - заморозка финансирования не касается чрезвычайной продовольственной помощи и военной поддержки Израилю и Египту.

Однако касательно Украины или восточного фланга НАТО исключения не установлены. Под влиянием вторжения России в Украину США в последние годы больше концентрировались на этом регионе, и в 2022 году конгресс США Латвии - как одной из стран, которая много что из своих резервов отдала Украине - выделил помощь безопасности в размере примерно 200 миллионов долларов, из которых 145 миллионов долларов были зарубежным военным финансированием (FMF, Foreign Military Financing).

Отвечая на вопросы TVNET+, Минобороны Латвии указало, что в 2024 году Латвия получила от США военную поддержку в размере около