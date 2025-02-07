Фото Исторический момент в Адажи: шведский батальон присоединился к силам НАТО в Латвии

Присоединение Швеции к силам НАТО в Латвии откроет новые возможности для сотрудничества в оборонной промышленности и инновационных исследовательских проектах, считает премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер-министр отметила, что присоединение шведских войск к силам НАТО в Латвии - историческое событие для Латвии и всех союзников, так как это первая шведская миссия НАТО с момента вступления Швеции в Альянс. "Размещение шведских войск в Латвии - свидетельство тесного сотрудничества и вклада в нашу безопасность", - подчеркнула Силиня.

Во время церемонии смены командования в Адажи шведский батальон механизированной пехоты был официально включен в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии. Мероприятие завершилось военным парадом, продемонстрировавшим единство союзников и укрепление региональной безопасности.

"Наше более тесное сотрудничество также посылает сильный сигнал о сдержанности. Оно также будет способствовать улучшению координации на уровне НАТО и Европы в регионе, а также откроет новые возможности для сотрудничества в оборонной промышленности и инновационных исследовательских проектов", - сказала премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в середине января шведский батальон механизированной пехоты из полка "Южная Сконе" прибыл в Латвию, чтобы присоединиться к многонациональной бригаде НАТО в Латвии под командованием многонациональной дивизии НАТО "Север".

В Латвии будет дислоцировано около 500 шведских солдат.

Развертывание шведских войск в Латвии является частью усилий Североатлантического союза по защите восточного фланга НАТО.

Канада является головной страной для многонациональной бригады НАТО, развернутой в Латвии. В настоящее время в состав союзной бригады входят военнослужащие из Албании, Канады, Чешской Республики, Дании, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании, Северной Македонии, а теперь и Швеции.

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