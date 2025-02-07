Украина уже отключилась от российской сети БРЭЛЛ

Министерство энергетики Украины поделилась, что переключение должно было состояться в конце 2022 года, но из-за начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года переход пришлось ускорить.

По словам Министерства энергетики Украины, энергетическая система начала запланировано работать в изолированном режиме всего за несколько часов до начала вторжения.

"Очевидно, россияне стремились сорвать нашу синхронизацию с ENTSO-E. Но, несмотря на захват военными РФ Запорожской АЭС, Каховской ГЭС, разрушение Ахтырской ТЭЦ и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, украинская энергосистема выстояла. Мы должны были работать в изолированном режиме всего 3 дня, но работали в семь раз дольше. За 21 день изолированной работы украинская энергосистема доказала нашим европейским партнерам свою надежность и устойчивость. Это открыло путь к ее объединению с ENTSO-E 16 марта 2022 года - годом ранее запланированного", - сказано в сообщении Минэнергетики.

Полное завершение процесса произошло в ноябре 2023 года. Для этого компании "Укрэнерго" пришлось выполнить более 200 технических требований, чтобы доказать надежность украинской энергосистемы.

Синхронизация усилила энергетическую безопасность Украины и региона. При этом подключение к сети ЕС позволило Украине импортировать электричество в критические моменты, что стало жизненно важным для стабильности энергосистемы страны.

Одновременно с Украиной к европейской энергетической системе подключилась и Молдова.

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